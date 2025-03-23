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ТОП-5 армейских машин СССР для Арктики

2:39
Авто

Суровый климат Арктики требует от техники не только проходимости, но и выносливости к экстремальному холоду.

Плавающий вездеход ЧЕТРА ф3
Фото: commons.wikimedia.org by я, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Плавающий вездеход ЧЕТРА ф3

В Союзе создавались специальные машины, способные работать при "минус 50" и ниже, преодолевать снежную целину и ледяную кашу. Вот ТОП-5 армейских машин СССР, предназначенных для работы в условиях Арктики.

1. ГАЗ-3351 (двухзвенный транспортёр)

Разработан на базе шведского Bandvagn 206. Отличается высокой проходимостью по снегу, болотам и льду.

Используется в армейских частях, работающих в северных широтах. Способен перевозить грузы, людей и оснащение, сохраняя манёвренность в условиях вечной мерзлоты.

2. ТТМ-4901ПС (на базе вездехода "Витязь")

Арктический двухзвенный вездеход с герметичными корпусами. Может плавать, легко преодолевает снежные барханы.

Имеет автономную систему отопления и жизнеобеспечения. Используется для патрулирования и доставки грузов в арктические гарнизоны.

3. ЗИЛ-49061 (из семейства "Синяя птица")

Амфибия, созданная для работы в труднодоступных районах, включая северные широты. Применялась в том числе для спасательных операций и доставки грузов на лёд.

Устойчив к сильным морозам, способен двигаться по рыхлому снегу и болотистой местности.

4. ГАЗ-66 (в арктическом исполнении)

Массовый армейский грузовик, адаптированный для арктических условий — с утеплённой кабиной, подогревом топлива и масла. Отличался высокой надёжностью, хорошей проходимостью и неприхотливостью.

Использовался в тыловых и транспортных подразделениях в северных районах.

5. Вездеход "Хаска" (опытная разработка)

Разрабатывался для нужд Арктики и северных гарнизонов. Компактный, но очень проходимый.

Имеет утеплённую кабину, возможность установки гусениц или широкопрофильных шин. Проект не получил широкого распространения, но применялся в отдельных арктических экспедициях.

Эти машины являются незаменимыми помощниками для военных, работающих в арктических условиях. Они обеспечивают высокую проходимость, надёжность и безопасность, что позволяет выполнять самые сложные задачи в этом суровом регионе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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