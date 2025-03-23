ТОП-5 самых медленных легковушек СССР

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В СССР выпускались автомобили на любой вкус — от представительских лимузинов до простых народных машин.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конаев, музей ретро-автомобилей, ЛуАЗ-969 (1)

Но не все легковушки отличались скоростью. Некоторые модели больше подходили для неспешной езды, особенно в сельской местности или на узких городских улицах. Вот ТОП-5 самых медленных легковушек СССР, которые отличались скромной динамикой, но всё равно пользовались спросом.

1. ЗАЗ-965 "Горбатый"

Максимальная скорость: около 90 км/ч. Двигатель: 0.7 л., 23 л. с.

Маленький, шумный, но народный. Разгонялся с ленцой, особенно с полной загрузкой, зато был экономичным и доступным.

2. ЗАЗ-966/968 "Ушастый"

Максимальная скорость: 110 км/ч, но по факту — тише едешь… Двигатель: от 27 до 40 л. с.

Улучшенный "Запорожец", но по динамике далеко не спортивный. Долго разгонялся, особенно на подъёмах.

3. Москвич-407

Максимальная скорость: около 115 км/ч. Двигатель: 45 л. с.

Для своего времени был нормальным, но позже стал считаться "тугодумом" на фоне более современных моделей.

4. ИЖ-Комби

Максимальная скорость: до 120 км/ч. Реально же ехал 90-100 км/ч с трудом, особенно с грузом.

Надёжный, но не для скоростной езды. Часто использовался как хозяйственная машина.

5. ЛуАЗ-969 "Волынь"

Максимальная скорость: около 75-80 км/ч. Двигатель: 0.9 л, 40 л. с.

Один из самых медленных автомобилей СССР. Но зато проходимость — отличная. Использовался в деревнях, на охоте и в армии.

Эти автомобили, словно черепахи в мире гонок, оставили свой след в истории советского автопрома. Они были медленными, но надёжными, доступными и любимыми. Они были символами эпохи, когда скорость не была главным приоритетом.