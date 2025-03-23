Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких прыжков и марафонов: программа ходьбы, после которой джинсы снова застёгиваются
Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки

ТОП-5 самых медленных легковушек СССР

2:22
Авто

В СССР выпускались автомобили на любой вкус — от представительских лимузинов до простых народных машин.

Конаев, музей ретро-автомобилей, ЛуАЗ-969 (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конаев, музей ретро-автомобилей, ЛуАЗ-969 (1)

Но не все легковушки отличались скоростью. Некоторые модели больше подходили для неспешной езды, особенно в сельской местности или на узких городских улицах. Вот ТОП-5 самых медленных легковушек СССР, которые отличались скромной динамикой, но всё равно пользовались спросом.

1. ЗАЗ-965 "Горбатый"

Максимальная скорость: около 90 км/ч. Двигатель: 0.7 л., 23 л. с.

Маленький, шумный, но народный. Разгонялся с ленцой, особенно с полной загрузкой, зато был экономичным и доступным.

2. ЗАЗ-966/968 "Ушастый"

Максимальная скорость: 110 км/ч, но по факту — тише едешь… Двигатель: от 27 до 40 л. с.

Улучшенный "Запорожец", но по динамике далеко не спортивный. Долго разгонялся, особенно на подъёмах.

3. Москвич-407

Максимальная скорость: около 115 км/ч. Двигатель: 45 л. с.

Для своего времени был нормальным, но позже стал считаться "тугодумом" на фоне более современных моделей.

4. ИЖ-Комби

Максимальная скорость: до 120 км/ч. Реально же ехал 90-100 км/ч с трудом, особенно с грузом.

Надёжный, но не для скоростной езды. Часто использовался как хозяйственная машина.

5. ЛуАЗ-969 "Волынь"

Максимальная скорость: около 75-80 км/ч. Двигатель: 0.9 л, 40 л. с.

Один из самых медленных автомобилей СССР. Но зато проходимость — отличная. Использовался в деревнях, на охоте и в армии.

Эти автомобили, словно черепахи в мире гонок, оставили свой след в истории советского автопрома. Они были медленными, но надёжными, доступными и любимыми. Они были символами эпохи, когда скорость не была главным приоритетом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Авто
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь
Туризм
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Последние материалы
Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки
Автомобиль ломается быстрее из-за этих привычек – проверьте, не делаете ли вы их
Проблема секущихся концов? Вот как легко ей помочь — советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.