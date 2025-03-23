Советская Армия славилась не только количеством техники, но и инженерными экспериментами.
Некоторые машины выглядели словно с фантастических иллюстраций, но при этом успешно справлялись с задачами в условиях, где другая техника просто увязала бы. Вот ТОП-5 самых необычных армейских вездеходов СССР, которые впечатляли конструкцией и возможностями.
1. ЗИЛ-2906 — винтовой вездеход-амфибия
Одна из самых экзотических машин в истории. Вместо колёс — два огромных винтовых шнека, с помощью которых машина двигалась по болоту, снегу и даже воде.
Использовался для эвакуации космонавтов с труднодоступной местности. Плавал, крутился, буксировал — уникальный по проходимости аппарат.
2. ДТ-30 "Витязь" — гусеничный монстр
Огромный вездеход с шарнирным соединением двух частей. Разрабатывался для перевозки военных грузов в Арктике и условиях вечной мерзлоты.
Отличался невероятной проходимостью и грузоподъёмностью. Использовался и в армии, и в геологических экспедициях.
3. ГАЗ-46 "МАВ" — плавающая "Победа"
Компактная амфибия, созданная на основе деталей от легковушки "Победа" и внедорожника ГАЗ-69. Предназначался для переброски разведчиков через водные преграды.
Смотрелся необычно, но уверенно шёл по воде и по суше.
4. ЗИЛ-135П — колёсно-плавающий гигант
Необычный восьмиколёсный вездеход-амфибия с ракетной платформой. Предназначался для перевозки тяжёлых ракет и оборудования в условиях бездорожья.
Обладал высокой проходимостью и мог самостоятельно переплывать водные преграды.
5. ТММ-3 (тяжёлый механизированный мост)
Хотя это скорее мостоукладчик, но своей конструкцией он впечатлял: машина за считанные минуты могла развернуть полноценный мост через реку или овраг.
Применялась в инженерных войсках и обеспечивала проход техники даже в самых сложных условиях.
Эти вездеходы были не только необычными, но и очень эффективными. Они сыграли важную роль в истории армии СССР и народного хозяйства.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.