ТОП-5 самых необычных армейских вездеходов СССР

2:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Советская Армия славилась не только количеством техники, но и инженерными экспериментами.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шнекоход ЗИЛ - ZIL screw vehicle (14660773647)

Некоторые машины выглядели словно с фантастических иллюстраций, но при этом успешно справлялись с задачами в условиях, где другая техника просто увязала бы. Вот ТОП-5 самых необычных армейских вездеходов СССР, которые впечатляли конструкцией и возможностями.

1. ЗИЛ-2906 — винтовой вездеход-амфибия

Одна из самых экзотических машин в истории. Вместо колёс — два огромных винтовых шнека, с помощью которых машина двигалась по болоту, снегу и даже воде.

Использовался для эвакуации космонавтов с труднодоступной местности. Плавал, крутился, буксировал — уникальный по проходимости аппарат.

2. ДТ-30 "Витязь" — гусеничный монстр

Огромный вездеход с шарнирным соединением двух частей. Разрабатывался для перевозки военных грузов в Арктике и условиях вечной мерзлоты.

Отличался невероятной проходимостью и грузоподъёмностью. Использовался и в армии, и в геологических экспедициях.

3. ГАЗ-46 "МАВ" — плавающая "Победа"

Компактная амфибия, созданная на основе деталей от легковушки "Победа" и внедорожника ГАЗ-69. Предназначался для переброски разведчиков через водные преграды.

Смотрелся необычно, но уверенно шёл по воде и по суше.

4. ЗИЛ-135П — колёсно-плавающий гигант

Необычный восьмиколёсный вездеход-амфибия с ракетной платформой. Предназначался для перевозки тяжёлых ракет и оборудования в условиях бездорожья.

Обладал высокой проходимостью и мог самостоятельно переплывать водные преграды.

5. ТММ-3 (тяжёлый механизированный мост)

Хотя это скорее мостоукладчик, но своей конструкцией он впечатлял: машина за считанные минуты могла развернуть полноценный мост через реку или овраг.

Применялась в инженерных войсках и обеспечивала проход техники даже в самых сложных условиях.

Эти вездеходы были не только необычными, но и очень эффективными. Они сыграли важную роль в истории армии СССР и народного хозяйства.