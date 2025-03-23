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ТОП-5 лучших автобусов СССР

2:19
Авто

Советский автопром подарил стране множество автобусов, которые десятилетиями служили в городах, посёлках и на междугородних маршрутах.

Автобус ЛиАЗ-677
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Автобус ЛиАЗ-677

Надёжные, вместительные и простые в обслуживании — эти машины стали символами своей эпохи. Представляем ТОП-5 лучших автобусов СССР, заслуживших признание водителей и пассажиров.

1. ЛиАЗ-677

Городской автобус, ставший настоящей легендой. Отличался высокой вместимостью, простотой конструкции и характерным звуком кардана.

Работал десятилетиями в городах по всему СССР. Выпускался с 1967 года, многие машины служили до 2000-х.

2. ПАЗ-672

Один из самых универсальных и массовых автобусов. Использовался в сельской местности, на междугородних маршрутах и как школьный автобус.

Простой и надёжный, легко ремонтировался в полевых условиях. До сих пор встречается в некоторых регионах.

3. Икарус-260/Икарус-280 (Венгрия)

Хотя это импорт, но массово поставлялся в СССР и стал частью советской автобусной системы. Отличался хорошим комфортом, вместимостью и долговечностью.

Вариант "с гармошкой" — Икарус-280 был особенно любим в крупных городах.

4. ЛАЗ-695 "Львов"

Один из первых комфортабельных междугородних автобусов. Использовался также как экскурсионный.

Привлекал дизайном, мягкой подвеской и возможностью дальних поездок. Выпускался десятилетиями, постоянно модернизировался.

5. КаВЗ-685

Надёжный автобус на базе шасси грузовика ГАЗ-53. Применялся в качестве школьного, вахтового, служебного транспорта.

Простота конструкции, высокая проходимость и выносливость. Отличался характерным "тракторным" комфортом, но выручал в любых условиях.

Эти автобусы оставили значительный след в истории советского автопрома и до сих пор вызывают ностальгию у многих людей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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