Советский автопром подарил стране множество автобусов, которые десятилетиями служили в городах, посёлках и на междугородних маршрутах.
Надёжные, вместительные и простые в обслуживании — эти машины стали символами своей эпохи. Представляем ТОП-5 лучших автобусов СССР, заслуживших признание водителей и пассажиров.
1. ЛиАЗ-677
Городской автобус, ставший настоящей легендой. Отличался высокой вместимостью, простотой конструкции и характерным звуком кардана.
Работал десятилетиями в городах по всему СССР. Выпускался с 1967 года, многие машины служили до 2000-х.
2. ПАЗ-672
Один из самых универсальных и массовых автобусов. Использовался в сельской местности, на междугородних маршрутах и как школьный автобус.
Простой и надёжный, легко ремонтировался в полевых условиях. До сих пор встречается в некоторых регионах.
3. Икарус-260/Икарус-280 (Венгрия)
Хотя это импорт, но массово поставлялся в СССР и стал частью советской автобусной системы. Отличался хорошим комфортом, вместимостью и долговечностью.
Вариант "с гармошкой" — Икарус-280 был особенно любим в крупных городах.
4. ЛАЗ-695 "Львов"
Один из первых комфортабельных междугородних автобусов. Использовался также как экскурсионный.
Привлекал дизайном, мягкой подвеской и возможностью дальних поездок. Выпускался десятилетиями, постоянно модернизировался.
5. КаВЗ-685
Надёжный автобус на базе шасси грузовика ГАЗ-53. Применялся в качестве школьного, вахтового, служебного транспорта.
Простота конструкции, высокая проходимость и выносливость. Отличался характерным "тракторным" комфортом, но выручал в любых условиях.
Эти автобусы оставили значительный след в истории советского автопрома и до сих пор вызывают ностальгию у многих людей.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.