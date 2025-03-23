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Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

2:11
Авто

В последние годы Китай активно продвигал электромобили, стремясь к экологически чистому транспорту. Однако недавние события показывают, что страна пересматривает свою стратегию, уделяя больше внимания гибридным технологиям и двигателям внутреннего сгорания.​

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Проблема заброшенных электромобилей

В китайских городах, таких как Ханчжоу, появились "кладбища" электромобилей — огромные парковки с сотнями заброшенных машин. Многие из них были частью каршеринговых сервисов, которые обанкротились из-за перенасыщения рынка и недостаточного спроса. Щедрые государственные субсидии стимулировали массовое производство электромобилей, но снижение этих субсидий в 2019 году привело к краху многих производителей и операторов каршеринга, оставив тысячи невостребованных автомобилей.

Смена фокуса на гибридные технологии

Столкнувшись с проблемами перенасыщения рынка электромобилей и экономическими вызовами, Китай начал уделять больше внимания гибридным технологиям, особенно автомобилям с удлиненным запасом хода (Range Extender). В таких автомобилях основной привод осуществляется электромотором, а бензиновый двигатель используется для подзарядки батареи, обеспечивая большую автономность и снижая зависимость от инфраструктуры зарядных станций.

Влияние международной торговли

Недавно Европейский Союз ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, обвиняя Китай в предоставлении несправедливых субсидий своим производителям. В ответ китайские компании начали переориентироваться на гибридные модели, чтобы обойти эти тарифы и сохранить конкурентоспособность на европейском рынке.

Перспективы на будущее

Несмотря на текущие трудности, Китай остается лидером в производстве и внедрении электромобилей. Ожидается, что к 2025 году продажи электромобилей в стране превысят продажи автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, что станет важной вехой для глобальной автомобильной промышленности

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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