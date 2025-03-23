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Mercedes закрывает легенду: последняя глава в истории Classe A

3:42
Авто

Mercedes-Benz официально объявила о завершении производства одного из своих самых узнаваемых автомобилей — модели, которая почти три десятилетия символизировала комфорт, безопасность и доступную элегантность. Речь идет о Mercedes-Benz Classe A в кузове седан (Berlina), чье производство больше не будет продолжено. Для многих это не просто очередной рестайлинг, которого не случилось — это конец целой эпохи.

Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106

Классика, с которой всё началось

С момента своего дебюта в 1997 году, Classe A стала настоящим вызовом стереотипам. Mercedes представила компактный хэтчбек длиной всего 3,6 метра — сопоставимую с Fiat Panda, — но с уровнем качества и технологичности, характерным для моделей более высокого сегмента. Это был первый в мире премиальный мини-MPV, объединивший в себе практичность, безопасность и престиж.

Идея прижилась. Покупатели — особенно молодые семьи и городские профессионалы — быстро распробовали формат и полюбили модель за её универсальность и внешний вид.

"Тест лося" и решимость марки

Одним из самых драматичных моментов в истории модели стал так называемый "тест лося" (elk test), который Classe A провалила сразу после своего запуска. Машина перевернулась при резком маневре, и репутация новинки оказалась под угрозой. Но Mercedes ответила стремительно: во все автомобили было внедрено электронное управление устойчивостью (ESP) — в то время новинка даже для флагманов.

Это стало поворотной точкой не только для модели, но и для всей отрасли — теперь ESP стало обязательным стандартом безопасности по всему миру. Classe A превратилась из провала в пример решительности и инженерной силы бренда.

Последняя глава: прощание с седаном

Теперь Mercedes-Benz подтверждает: седан Classe A больше производиться не будет. Причина проста и глобальна — рынок меняется. Покупатели всё чаще выбирают кроссоверы и SUV, а компактные седаны теряют популярность. Даже несмотря на успешное обновление модели в 2018 году, включающее гибридные версии и спортивный дизайн, спрос на трехобъемную версию модели падал.

Что дальше

Mercedes не отказывается от компактного сегмента в целом, но делает ставку на платформу MMA - гибкую модульную архитектуру, рассчитанную под полностью электрические и гибридные модели. Это решение позволит бренду соответствовать экологическим стандартам будущего и сократить производственные издержки.

По словам Маркуса Шефера, технического директора Mercedes-Benz, компания сосредоточит внимание на автомобилях с глобальным охватом и высоким потенциалом прибыли. Classe A Berlina, к сожалению, не входит в их число.

Наследие, которое останется

Classe A — это больше, чем просто "младшая модель" Mercedes. Это символ демократизации люкса, первая настоящая городская премиум-машина для широкой аудитории. За годы существования она сопровождала миллионы водителей, оставаясь верной философии бренда: безопасность, инновации и элегантность в каждой детали.

Её уход — это не только стратегическое решение бренда, но и эмоциональный момент для тысяч поклонников. Возможно, это не навсегда, но на ближайшие годы мы прощаемся с одной из самых ярких страниц в истории Mercedes-Benz.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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