Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара

Две ведущие японские автомобильные компании, Toyota и Subaru, объединили усилия для разработки нового электрического внедорожника, который обещает установить новые стандарты надежности и доступности. Ожидается, что этот совместный проект будет представлен в 2026 году и станет важным шагом в направлении электрификации модельных рядов обоих производителей.
Toyota и Subaru уже имеют опыт успешного сотрудничества, и их новый проект направлен на создание электрического внедорожника, который сочетает в себе передовые технологии обеих компаний. Производство планируется на заводе Subaru в Ядзиме, Япония. Эта инициатива отражает стремление японских автопроизводителей усилить свои позиции на рынке электромобилей, несмотря на традиционный акцент на гибридные технологии.
Переход к производству доступных электромобилей является сложной задачей. Ранее Toyota отмечала, что выпуск городского электромобиля стоимостью менее 20 000 евро может быть экономически нецелесообразным. Однако сотрудничество с Subaru открывает новые возможности для оптимизации затрат и технологий, что может привести к созданию конкурентоспособного продукта.
Subaru планирует значительно увеличить производство электромобилей к 2030 году, и партнерство с Toyota является ключевым элементом этой стратегии. Совместный электрический внедорожник может стать катализатором для расширения присутствия японских брендов на глобальном рынке электромобилей, предлагая потребителям надежные и доступные варианты.
Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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