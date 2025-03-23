Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара

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Две ведущие японские автомобильные компании, Toyota и Subaru, объединили усилия для разработки нового электрического внедорожника, который обещает установить новые стандарты надежности и доступности. Ожидается, что этот совместный проект будет представлен в 2026 году и станет важным шагом в направлении электрификации модельных рядов обоих производителей.​

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рукопожатие

Сотрудничество Toyota и Subaru

Toyota и Subaru уже имеют опыт успешного сотрудничества, и их новый проект направлен на создание электрического внедорожника, который сочетает в себе передовые технологии обеих компаний. Производство планируется на заводе Subaru в Ядзиме, Япония. Эта инициатива отражает стремление японских автопроизводителей усилить свои позиции на рынке электромобилей, несмотря на традиционный акцент на гибридные технологии.​

Вызовы и перспективы

Переход к производству доступных электромобилей является сложной задачей. Ранее Toyota отмечала, что выпуск городского электромобиля стоимостью менее 20 000 евро может быть экономически нецелесообразным. Однако сотрудничество с Subaru открывает новые возможности для оптимизации затрат и технологий, что может привести к созданию конкурентоспособного продукта.​

Стратегия на будущее

Subaru планирует значительно увеличить производство электромобилей к 2030 году, и партнерство с Toyota является ключевым элементом этой стратегии. Совместный электрический внедорожник может стать катализатором для расширения присутствия японских брендов на глобальном рынке электромобилей, предлагая потребителям надежные и доступные варианты.​

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

