Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения

Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара

1:49
Авто

Две ведущие японские автомобильные компании, Toyota и Subaru, объединили усилия для разработки нового электрического внедорожника, который обещает установить новые стандарты надежности и доступности. Ожидается, что этот совместный проект будет представлен в 2026 году и станет важным шагом в направлении электрификации модельных рядов обоих производителей.

Рукопожатие
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рукопожатие

Сотрудничество Toyota и Subaru

Toyota и Subaru уже имеют опыт успешного сотрудничества, и их новый проект направлен на создание электрического внедорожника, который сочетает в себе передовые технологии обеих компаний. Производство планируется на заводе Subaru в Ядзиме, Япония. Эта инициатива отражает стремление японских автопроизводителей усилить свои позиции на рынке электромобилей, несмотря на традиционный акцент на гибридные технологии.

Вызовы и перспективы

Переход к производству доступных электромобилей является сложной задачей. Ранее Toyota отмечала, что выпуск городского электромобиля стоимостью менее 20 000 евро может быть экономически нецелесообразным. Однако сотрудничество с Subaru открывает новые возможности для оптимизации затрат и технологий, что может привести к созданию конкурентоспособного продукта.

Стратегия на будущее

Subaru планирует значительно увеличить производство электромобилей к 2030 году, и партнерство с Toyota является ключевым элементом этой стратегии. Совместный электрический внедорожник может стать катализатором для расширения присутствия японских брендов на глобальном рынке электромобилей, предлагая потребителям надежные и доступные варианты.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Новости спорта
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.