Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хиропрактика против стресса: как массаж спины может заменить антидепрессанты
Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной
У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид
Голубая плесень с историей: как "Рокфор" отмечает 100 лет и пытается спастись
На клавиатуре ноутбука — не случайно: кошка пытается вам кое-что сказать
Дизельные Škoda Octavia теперь по цене смартфона: шокирующее снижение цен на легендарный автомобиль
Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией
Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими
Уединённый отдых в Греции: ищем малоизвестные острова-жемчужины

Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня

Авто

Многие автозаводы СССР, выпускавшие автобусы, грузовики и легкие вездеходы, сыграли важную роль в транспортной истории страны.

LiAZ 2023-06 1687630142
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
LiAZ 2023-06 1687630142

Но что стало с ними после распада Советского Союза? Рассмотрим судьбу четырёх известных заводов: КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ и КаВЗ — что от них осталось и чем они занимаются сегодня.

1. Кутаисский автозавод (КАЗ, Грузия)

В СССР выпускал грузовики КАЗ-608 и КАЗ-606 — популярные капотные и бескапотные модели. После распада СССР завод пришёл в упадок.

В 2006 году было принято решение о закрытии производства, а территорию завода стали сдавать под складские и торговые площади. Как самостоятельного автозавода КАЗ больше не существует.

2. Луцкий автомобильный завод (ЛуАЗ, Украина)

Завод прославился своими малогабаритными вездеходами: ЛуАЗ-969, "Волынь" и другими. После 1990-х неоднократно предпринимались попытки возобновления выпуска, в том числе под брендом LuAZ и в рамках проекта LuAZ Patriot (электромобили), но без успеха.

Сейчас предприятие фактически не действует как производитель техники, инфраструктура частично сохранилась и используется под другие нужды.

3. Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)

Один из немногих заводов, продолживших работу и после СССР. Сегодня входит в группу "ГАЗ" и производит современные городские и междугородние автобусы — ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-4292 и др.

Продукция широко используется в городском транспорте России, включая Москву. Завод модернизирован и успешно работает по сей день.

4. Курганский автобусный завод (КаВЗ)

Производил школьные автобусы и модели на базе ГАЗ. После 2000-х также вошёл в состав "Группы ГАЗ".

Сегодня завод выпускает автобусы КаВЗ-4238 и школьные автобусы КаВЗ-4235. Производство действует, но объёмы скромнее, чем в советский период.

Таким образом, из перечисленных заводов только ЛиАЗ и КаВЗ продолжают свою работу, но в значительно изменённом виде.

История завода «ЛиАЗ»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Недвижимость
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Хиропрактика против стресса: как массаж спины может заменить антидепрессанты
Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной
У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид
Голубая плесень с историей: как "Рокфор" отмечает 100 лет и пытается спастись
На клавиатуре ноутбука — не случайно: кошка пытается вам кое-что сказать
Дизельные Škoda Octavia теперь по цене смартфона: шокирующее снижение цен на легендарный автомобиль
Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией
Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими
Уединённый отдых в Греции: ищем малоизвестные острова-жемчужины
Бабкина дала совет Винокуру: слова певицы, которые перевернули его жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.