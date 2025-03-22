Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня

Многие автозаводы СССР, выпускавшие автобусы, грузовики и легкие вездеходы, сыграли важную роль в транспортной истории страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LiAZ 2023-06 1687630142

Но что стало с ними после распада Советского Союза? Рассмотрим судьбу четырёх известных заводов: КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ и КаВЗ — что от них осталось и чем они занимаются сегодня.

1. Кутаисский автозавод (КАЗ, Грузия)

В СССР выпускал грузовики КАЗ-608 и КАЗ-606 — популярные капотные и бескапотные модели. После распада СССР завод пришёл в упадок.

В 2006 году было принято решение о закрытии производства, а территорию завода стали сдавать под складские и торговые площади. Как самостоятельного автозавода КАЗ больше не существует.

2. Луцкий автомобильный завод (ЛуАЗ, Украина)

Завод прославился своими малогабаритными вездеходами: ЛуАЗ-969, "Волынь" и другими. После 1990-х неоднократно предпринимались попытки возобновления выпуска, в том числе под брендом LuAZ и в рамках проекта LuAZ Patriot (электромобили), но без успеха.

Сейчас предприятие фактически не действует как производитель техники, инфраструктура частично сохранилась и используется под другие нужды.

3. Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)

Один из немногих заводов, продолживших работу и после СССР. Сегодня входит в группу "ГАЗ" и производит современные городские и междугородние автобусы — ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-4292 и др.

Продукция широко используется в городском транспорте России, включая Москву. Завод модернизирован и успешно работает по сей день.

4. Курганский автобусный завод (КаВЗ)

Производил школьные автобусы и модели на базе ГАЗ. После 2000-х также вошёл в состав "Группы ГАЗ".

Сегодня завод выпускает автобусы КаВЗ-4238 и школьные автобусы КаВЗ-4235. Производство действует, но объёмы скромнее, чем в советский период.

Таким образом, из перечисленных заводов только ЛиАЗ и КаВЗ продолжают свою работу, но в значительно изменённом виде.