Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня

Многие автозаводы СССР, выпускавшие автобусы, грузовики и легкие вездеходы, сыграли важную роль в транспортной истории страны.
Но что стало с ними после распада Советского Союза? Рассмотрим судьбу четырёх известных заводов: КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ и КаВЗ — что от них осталось и чем они занимаются сегодня.
1. Кутаисский автозавод (КАЗ, Грузия)
В СССР выпускал грузовики КАЗ-608 и КАЗ-606 — популярные капотные и бескапотные модели. После распада СССР завод пришёл в упадок.
В 2006 году было принято решение о закрытии производства, а территорию завода стали сдавать под складские и торговые площади. Как самостоятельного автозавода КАЗ больше не существует.
2. Луцкий автомобильный завод (ЛуАЗ, Украина)
Завод прославился своими малогабаритными вездеходами: ЛуАЗ-969, "Волынь" и другими. После 1990-х неоднократно предпринимались попытки возобновления выпуска, в том числе под брендом LuAZ и в рамках проекта LuAZ Patriot (электромобили), но без успеха.
Сейчас предприятие фактически не действует как производитель техники, инфраструктура частично сохранилась и используется под другие нужды.
3. Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)
Один из немногих заводов, продолживших работу и после СССР. Сегодня входит в группу "ГАЗ" и производит современные городские и междугородние автобусы — ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-4292 и др.
Продукция широко используется в городском транспорте России, включая Москву. Завод модернизирован и успешно работает по сей день.
4. Курганский автобусный завод (КаВЗ)
Производил школьные автобусы и модели на базе ГАЗ. После 2000-х также вошёл в состав "Группы ГАЗ".
Сегодня завод выпускает автобусы КаВЗ-4238 и школьные автобусы КаВЗ-4235. Производство действует, но объёмы скромнее, чем в советский период.
Таким образом, из перечисленных заводов только ЛиАЗ и КаВЗ продолжают свою работу, но в значительно изменённом виде.
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