ТОП-5 мотоциклов СССР, которые лучше всего подходили для дальних поездок

Советские мотоциклы использовались не только для повседневной езды, но и для настоящих дальних путешествий.
При выборе техники для длительных маршрутов важны были комфорт, выносливость, мощность и возможность перевозки багажа. Ниже — пятёрка самых подходящих мотоциклов СССР для дальних поездок, проверенных временем и дорогами.
1. ИЖ "Планета-5"
Один из самых популярных туристических мотоциклов. Хорошая тяга, выносливый двигатель и надёжная подвеска.
Удобен для двух человек, крепкий багажник, доступность запчастей.
2. ИЖ Юпитер-5
Двухцилиндровый двигатель — мягкий ход на трассе. Отлично подходил для длительных поездок вдвоём.
Многие водители устанавливали кофры, спинки, а также боковые сумки.
3. Урал М-67 с коляской
Настоящий туристический мотоцикл с возможностью перевозки груза и пассажира. Хорош для междугородних дорог и сельской местности.
Большой бензобак, просторная коляска, ремонтопригодность.
4. Днепр МТ-10
Надёжный тяжёлый мотоцикл с коляской, часто использовался в турпоездках. Комфортная езда даже по плохим дорогам.
Отличался мощностью и устойчивостью на трассе.
5. "Ява-350"
Чехословацкий мотоцикл, который поставлялся в СССР. Комфортная посадка, стиль и красота.
Отлично подходил для поездок по дорогам с твёрдым покрытием.
Эти мотоциклы отличались надёжностью, прочностью и способностью преодолевать большие расстояния.
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