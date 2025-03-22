ТОП-5 мотоциклов СССР, которые лучше всего подходили для дальних поездок

Советские мотоциклы использовались не только для повседневной езды, но и для настоящих дальних путешествий.

Фото: commons.wikimedia.org by VSchagow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2011060408 Jawa-350 seitlich links Nikon P500

При выборе техники для длительных маршрутов важны были комфорт, выносливость, мощность и возможность перевозки багажа. Ниже — пятёрка самых подходящих мотоциклов СССР для дальних поездок, проверенных временем и дорогами.

1. ИЖ "Планета-5"

Один из самых популярных туристических мотоциклов. Хорошая тяга, выносливый двигатель и надёжная подвеска.

Удобен для двух человек, крепкий багажник, доступность запчастей.

2. ИЖ Юпитер-5

Двухцилиндровый двигатель — мягкий ход на трассе. Отлично подходил для длительных поездок вдвоём.

Многие водители устанавливали кофры, спинки, а также боковые сумки.

3. Урал М-67 с коляской

Настоящий туристический мотоцикл с возможностью перевозки груза и пассажира. Хорош для междугородних дорог и сельской местности.

Большой бензобак, просторная коляска, ремонтопригодность.

4. Днепр МТ-10

Надёжный тяжёлый мотоцикл с коляской, часто использовался в турпоездках. Комфортная езда даже по плохим дорогам.

Отличался мощностью и устойчивостью на трассе.

5. "Ява-350"

Чехословацкий мотоцикл, который поставлялся в СССР. Комфортная посадка, стиль и красота.

Отлично подходил для поездок по дорогам с твёрдым покрытием.

Эти мотоциклы отличались надёжностью, прочностью и способностью преодолевать большие расстояния.