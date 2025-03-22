ТОП-5 самых надёжных кабин грузовиков СССР по мнению водителей

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Для советского водителя кабина грузовика была вторым домом: в ней проводили долгие часы за рулём, отдыхали и даже ночевали.

Фото: commons.wikimedia.org by Zimin Vas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самосвал на базе ЗИЛ-130

Поэтому прочность, удобство и выносливость кабины имели большое значение. Вот ТОП-5 самых надёжных кабин советских грузовиков, которые водители ценили за долговечность, простоту и комфорт.

1. КамАЗ-5320

Кабина на раме, с хорошей виброизоляцией и мягкой подвеской. Просторная, с возможностью установить спальное место.

Легко ремонтировалась и выдерживала суровые условия без скрипов и трещин.

2. ЗИЛ-130

Легендарная кабина с простым, но надёжным устройством. Шумоизоляция слабая, но водители хвалили хорошую обзорность и прочность металла.

Даже при старении кузова долго не теряла геометрию.

3. МАЗ-500/МАЗ-5335

Кабина цельнометаллическая, откидываемая, с достойной эргономикой для своего времени. Удобные кресла и надёжная конструкция.

МАЗовскую кабину уважали за прочность, отсутствие сквозной коррозии и удобный доступ к мотору.

4. КрАЗ-255Б

Грубая, но крепкая кабина, рассчитанная на суровые условия эксплуатации. Бронебойный металл, минимализм и отличная выносливость даже при интенсивной работе в армии и строительстве.

Любим водителями за надёжность и ремонтопригодность.

5. ГАЗ-51

Был очень популярен благодаря своей неприхотливости. Кабина была простой, но функциональной.

Использовался в сельском хозяйстве и других сферах.

Эти грузовики заслужили уважение водителей благодаря своей надёжности, прочности и способности работать в различных условиях.