ТОП-5 самых надёжных кабин грузовиков СССР по мнению водителей

Для советского водителя кабина грузовика была вторым домом: в ней проводили долгие часы за рулём, отдыхали и даже ночевали.
Поэтому прочность, удобство и выносливость кабины имели большое значение. Вот ТОП-5 самых надёжных кабин советских грузовиков, которые водители ценили за долговечность, простоту и комфорт.
1. КамАЗ-5320
Кабина на раме, с хорошей виброизоляцией и мягкой подвеской. Просторная, с возможностью установить спальное место.
Легко ремонтировалась и выдерживала суровые условия без скрипов и трещин.
2. ЗИЛ-130
Легендарная кабина с простым, но надёжным устройством. Шумоизоляция слабая, но водители хвалили хорошую обзорность и прочность металла.
Даже при старении кузова долго не теряла геометрию.
3. МАЗ-500/МАЗ-5335
Кабина цельнометаллическая, откидываемая, с достойной эргономикой для своего времени. Удобные кресла и надёжная конструкция.
МАЗовскую кабину уважали за прочность, отсутствие сквозной коррозии и удобный доступ к мотору.
4. КрАЗ-255Б
Грубая, но крепкая кабина, рассчитанная на суровые условия эксплуатации. Бронебойный металл, минимализм и отличная выносливость даже при интенсивной работе в армии и строительстве.
Любим водителями за надёжность и ремонтопригодность.
5. ГАЗ-51
Был очень популярен благодаря своей неприхотливости. Кабина была простой, но функциональной.
Использовался в сельском хозяйстве и других сферах.
Эти грузовики заслужили уважение водителей благодаря своей надёжности, прочности и способности работать в различных условиях.
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