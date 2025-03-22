Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
V-образный силуэт без боли и турника: секрет в простом упражнении, которое полюбят даже новички
Заброшенный участок оживает: как превратить бурьян в огород за год
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Магия консилера: скрываем всё, что вы не хотите показывать
Этот популярный питомец — плохой выбор для ребёнка. Вот почему
Место, где отдыхали герои Одиссеи – и здесь можно побывать
Трамп нашёл $5 млрд за день: распродажа золотых виз бьёт рекорды
Ком в горле: что скрывает это опасное ощущение и как его распознать?
Глубокие тайны Земли: что скрывается под нашими ногами

ТОП-5 машин для деревни в СССР

2:05
Авто

В советской деревне автомобиль был не просто средством передвижения — это был настоящий помощник в хозяйстве, перевозке грузов, поездках на рынок и в город.

2014 Suchum, UAZ 469
Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2014 Suchum, UAZ 469

Надёжность, простота конструкции и проходимость были важнее комфорта. Вот ТОП-5 машин, которые особенно ценились в деревне в СССР.

1. УАЗ-469

Легендарный внедорожник, отлично подходивший для бездорожья, просёлков и полей.

Простая конструкция, надёжный мотор, высокая проходимость. Использовался в хозяйстве, на охоте, рыбалке и даже как "домашний трактор".

2. ГАЗ-69

Предшественник УАЗа, также любим в сёлах за неприхотливость и проходимость. Часто использовался как рабочая лошадка — для перевозки людей и грузов.

Легко ремонтировался прямо "на коленке".

3. ЗАЗ-968 ("Запорожец")

Маленький, юркий и надёжный автомобиль для деревенской семьи. Доступный по цене, простой в обслуживании.

Легко справлялся с грунтовыми дорогами и не боялся мелких ям.

4. Москвич-412

Удачное сочетание практичности, мощности и ремонтопригодности. Хорошо тянул прицеп, не боялся плохих дорог.

Один из самых массовых авто в сельской местности.

5. ИЖ-2715 (каблучок, пирожок)

Универсальный автомобиль для деревни — перевозка мешков, картошки, инструмента. Очень ценился за вместительность, проходимость и простоту конструкции.

Часто использовался и как легковой, и как грузовой транспорт.

Эти автомобили были разработаны с учётом суровых климатических условий СССР и особенностей эксплуатации в сельской местности. Они отличались надёжностью, проходимостью и способностью работать в самых экстремальных условиях.

Чем армейский УАЗ-469 отличался от гражданского УАЗ-469
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Заброшенный участок оживает: как превратить бурьян в огород за год
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Магия консилера: скрываем всё, что вы не хотите показывать
Этот популярный питомец — плохой выбор для ребёнка. Вот почему
Трамп нашёл $5 млрд за день: распродажа золотых виз бьёт рекорды
Место, где отдыхали герои Одиссеи – и здесь можно побывать
Глубокие тайны Земли: что скрывается под нашими ногами
Ком в горле: что скрывает это опасное ощущение и как его распознать?
Гигантская клубника без усилий: неожиданный трюк, который легко повторить дома
Простой уксус, но такие потрясающие результаты: как сэкономить и очистить все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.