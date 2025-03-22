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Гараж, куда не пускают журналистов: что скрывает султан Брунея за бронедверями

4:38
Авто

Коллекция автомобилей султана Брунея, Хассанала Болкиаха, давно окутана тайной и мифами. Пока весь мир обсуждает растущие цены на подержанные авто и экономит на топливе, в Брунее за закрытыми воротами хранится нечто поистине невероятное — коллекция, о которой даже автопроизводители говорят вполголоса.

По разным оценкам, в гаражах султана числится около 3000 автомобилей. Эта цифра не просто впечатляет — она ставит его коллекцию в абсолютные мировые лидеры. И речь не только о количестве, но и о качестве. Здесь собраны самые редкие, самые дорогие и самые нестандартные автомобили в истории автопрома.

Rolls-Royce: монарший выбор

Особую страсть султан питает к марке Rolls-Royce. По слухам, именно он был крупнейшим частным заказчиком бренда в 1990-х. Только представьте: более 600 автомобилей этой марки находятся в его владении. Некоторые из них были созданы по индивидуальному заказу, в единичных экземплярах, специально под вкусы и пожелания монарха.

В их числе — знаменитый золотой Rolls-Royce, украшенный элементами настоящего золота и использовавшийся во время королевских церемоний. Роскошь, граничащая с фантастикой.

Ferrari: когда концепты становятся личной собственностью

Но не Rolls-Royce единым. Коллекция султана изобилует моделями Ferrari — и не простыми, а уникальными. Здесь есть Ferrari Mythos — концепт-кар, который официально никогда не поступал в продажу. А ещё - Ferrari FX, разработанная в сотрудничестве с Williams F1, и редчайшие Ferrari 456, адаптированные в кузовах седан, универсал и купе. Таких модификаций нет ни в одном другом уголке планеты.

Mercedes-Benz: сотни машин на особом счету

Mercedes-Benz — ещё один бренд, которым султан увлекался с особым энтузиазмом. В его коллекции около 600 автомобилей этой марки, и многие из них существуют в единственном экземпляре.

Среди наиболее интересных моделей — праворульный Mercedes-Benz CLK-GTR, модифицированный специально для вождения по дорогам Брунея, а также эксклюзивные варианты с пуленепробиваемой броней, удлинёнными кузовами и нестандартными силовыми установками.

Bentley: внедорожник, которого не было

Не менее значимую часть коллекции составляют Bentley. Одним из самых известных автомобилей считается Bentley Dominator — люксовый внедорожник, выпущенный задолго до того, как бренд официально вышел на рынок SUV. Тогда никто, кроме султана, не мог позволить себе заказывать такие модели. И он получил шесть.

Концепты, прототипы, уникаты

Коллекция султана Брунея включает в себя также модели от Aston Martin, Jaguar, Bugatti, McLaren и Porsche. Причём речь идёт не просто о серийных версиях, а о концептах, предсерийных образцах и лимитированных выпусках.

Многие из них не представлены даже в музеях компаний-изготовителей. Более того, некоторые автомобили и вовсе не афишируются в официальных архивах брендов — настолько уникальны они по своей природе.

Гаражи как музей будущего

Автомобили хранятся в специальных климатических ангарах, разбросанных по территории королевства. Некоторые модели стоят без движения десятилетиями, что вызывает опасения у автомобильных реставраторов — ведь уникальность этих машин делает их невосполнимыми.

"Машины в некоторых случаях буквально покрыты пылью времени, но даже под ней видна их грандиозность. Это коллекция, которую невозможно повторить ни за какие деньги", — говорит один из бывших консультантов, работавших с королевской семьёй.

Султан как вдохновитель автопрома

Эта коллекция — не только символ статуса, но и своеобразный взгляд в прошлое и будущее автомобильной индустрии. Султан Брунея не просто покупал машины — он вдохновлял бренды создавать то, что никогда бы не появилось без его вмешательства.

"Многие машины были разработаны эксклюзивно для султана и не предназначались для широкой публики. Это своеобразный частный музей, но попасть в него практически невозможно", — рассказывает один из специалистов, имевших доступ к гаражам.

Уточнения

Гара́ж (фр  garage, от морск. gare — «пристань, причал») — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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