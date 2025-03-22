Прощай, налог: Казахстан и Россия обсуждают судьбу утилизационного сбора

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Казахстан ведёт переговоры с Россией по вопросу возможной отмены утилизационного сбора на автомобили, произведённые в стране. Об этом сообщили представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Главной целью этих консультаций является согласование взаимовыгодных условий для обеих сторон в рамках интеграционных процессов Евразийского экономического союза.

Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утилизация автомобилей

Что такое утилизационный сбор и почему он важен

Утилизационный сбор — это обязательный платёж, который взимается с производителей и импортеров транспортных средств. Его цель — покрытие расходов, связанных с утилизацией автомобилей после окончания их срока службы. В Казахстане сбор ввели для стимулирования местного автопроизводства и защиты внутреннего рынка от избыточного импорта дешёвых машин.

Однако с течением времени утилизационный сбор стал предметом критики со стороны автопроизводителей, дилеров и покупателей. По мнению многих участников рынка, сбор существенно увеличивает стоимость автомобилей для конечного потребителя, особенно при текущем экономическом фоне и росте цен на транспорт.

Какую роль играет Россия

Россия — основной торговый партнёр Казахстана в рамках ЕАЭС, и любое изменение в правилах утилизационного сбора должно учитывать интересы стран-участниц союза. Переговоры между Астаной и Москвой касаются в первую очередь вопросов равных условий конкуренции и доступности автомобильной продукции на внутреннем рынке.

Особое внимание уделяется автомобилям, производимым на казахстанских предприятиях, таких как Allur Group и "КазАвтоПром". Эти заводы сотрудничают с российскими брендами и собирают автомобили по контрактным схемам. Снятие утилизационного сбора для такой продукции может стать стимулом для увеличения объёмов локального производства и снижения цен для конечного потребителя.

Что может измениться для автолюбителей

Если соглашение между Казахстаном и Россией будет достигнуто, то автомобили, собранные в Казахстане, могут быть освобождены от утилизационного сбора при продаже в России и, наоборот, российские машины — при продаже в Казахстане. Это приведёт к снижению конечной стоимости автомобилей, особенно популярных бюджетных моделей, и расширит доступность нового транспорта для населения.

Пока конкретные сроки отмены сбора не названы, но переговорный процесс уже запущен. Власти подчёркивают, что любые изменения будут проходить с учётом интересов как государства, так и отечественного автопрома.

Что говорят эксперты

Автоэксперты считают, что отмена или переработка системы утилизационного сбора способна оживить автомобильный рынок Казахстана. При этом важно, чтобы такие шаги сопровождались чётким планом поддержки экологии и реальной утилизации автомобилей, а не только снятием финансовой нагрузки с покупателей.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

