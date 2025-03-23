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BYD против Tesla: кто выйдет победителем в этой гонке технологий?

2:42
Авто

Китайский автогигант BYD снова удивил мир: компания представила сверхбыструю систему зарядки, способную добавить 249 миль (400 км) запаса хода всего за 5 минут. Это не просто технологический прорыв — это громкое заявление в адрес конкурентов, в первую очередь Tesla.

BYD Qin Plus EV
Фото: Wikimedia Commons by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Qin Plus EV

Новая зарядная система BYD поддерживает мощность до 1000 кВт, и уже в ближайшие годы в Китае планируется установить более 4000 таких станций.

На фоне этого объявления акции компании выросли более чем на 6%, что говорит о высоком интересе инвесторов. Рынок явно увидел в этом шаге амбициозную заявку на лидерство в области электромобилей.

Tesla vs BYD: новая глава в гонке

Скорость зарядки — одна из главных болевых точек для владельцев электромобилей. И если раньше в этом компоненте Tesla была безоговорочным лидером, то теперь позиции становятся менее устойчивыми.

Компания Илона Маска может ускорить релиз своей зарядной станции V4 Supercharger, чтобы не уступить инициативу. Но пока это только планы, а BYD уже на старте с рабочей технологией.

BYD не просто наращивает темпы — она уже лидирует в мировых продажах электромобилей, реализовав 1,78 миллиона машин только в 2024 году.
Компания активно расширяет производство в Европе и Азии, делает ставку на доступность электромобилей, снижая цены и тем самым расширяя свою клиентскую базу.

Tesla по-прежнему удерживает лидерство в Северной Америке и сохраняет серьёзный задел в области автономного вождения, но китайский производитель дышит в спину — особенно на глобальной арене.

BYD не ограничивается автотранспортом. Компания уже начала интеграцию технологий от DJI, одного из лидеров в сфере беспилотных летательных аппаратов.
Такой симбиоз может усилить позиции BYD в будущем — особенно в области автономных решений и высокотехнологичных систем управления.

Вызов принят?

Рынок электромобилей стремительно развивается, и времена однозначного лидерства Tesla подходят к концу.

Теперь на сцене всё чаще звучит имя BYD — компании, которая предлагает не просто конкурентный продукт, но и меняет саму структуру игры. Быстрая зарядка, доступность, технологическое партнёрство — всё это делает китайский бренд серьёзным игроком, с которым теперь придётся считаться.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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