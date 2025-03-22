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Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня

2:34
Авто

Когда-то автозаводы ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ и РАФ были символами промышленной мощи Советского Союза и выпускали тысячи автомобилей для нужд страны.

Сухиничи, АЗЛК
Фото: commons.wikimedia.org by LEhAN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухиничи, АЗЛК

Но после распада СССР эти предприятия пережили упадок, распродажи, перепрофилирование и закрытие. Вот, что осталось от этих легендарных автогигантов сегодня.

1. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва, Москва)

В советское время выпускал грузовики, лимузины для чиновников и спецтехнику.

Сегодня: основное производство полностью остановлено. Заводские площади практически снесены, на их месте вырос новый жилой квартал "ЗИЛАРТ".

Некоторая часть зданий используется под мелкое производство или склады. Знаменитый ЗИЛ-131 остался лишь в армейских частях и музеях.

2. АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола, Москва)

Выпускал "Москвичи" (412, 2140, 2141).

 Сегодня: на месте бывшего АЗЛК размещён Московский автозавод "Москвич", где с 2022 года началась сборка автомобилей под возрождённым брендом "Москвич" (по сути — локализованные китайские модели JAC).

Остатки старых корпусов используются под различные предприятия.

3. ЕрАЗ (Ереванский автозавод, Армения)

Производил микроавтобусы ЕрАЗ-762, ЕрАЗ-3730, популярные в народе как "тёщины гробики".

Сегодня: завод прекратил выпуск автомобилей ещё в 1990-х годах. Часть производственных мощностей заброшена или переоборудована под мелкие производства.

Автомобили ЕрАЗ больше не производятся, но иногда встречаются на улицах Армении и других стран СНГ.

4. РАФ (Рижская автобусная фабрика, Латвия)

Знаменит по модели РАФ-2203 "Латвия" — маршрутки, "скорые", милицейские фургоны.

Сегодня: предприятие ликвидировано, здания частично снесены или перепрофилированы.

Линия производства и документация утеряны, выпуск никогда не возобновлялся. В Латвии на месте бывшего завода теперь промышленный парк.

В целом, судьба этих заводов отражает сложные экономические процессы, происходившие в постсоветских странах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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