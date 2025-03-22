Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня

Когда-то автозаводы ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ и РАФ были символами промышленной мощи Советского Союза и выпускали тысячи автомобилей для нужд страны.
Но после распада СССР эти предприятия пережили упадок, распродажи, перепрофилирование и закрытие. Вот, что осталось от этих легендарных автогигантов сегодня.
1. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва, Москва)
В советское время выпускал грузовики, лимузины для чиновников и спецтехнику.
Сегодня: основное производство полностью остановлено. Заводские площади практически снесены, на их месте вырос новый жилой квартал "ЗИЛАРТ".
Некоторая часть зданий используется под мелкое производство или склады. Знаменитый ЗИЛ-131 остался лишь в армейских частях и музеях.
2. АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола, Москва)
Выпускал "Москвичи" (412, 2140, 2141).
Сегодня: на месте бывшего АЗЛК размещён Московский автозавод "Москвич", где с 2022 года началась сборка автомобилей под возрождённым брендом "Москвич" (по сути — локализованные китайские модели JAC).
Остатки старых корпусов используются под различные предприятия.
3. ЕрАЗ (Ереванский автозавод, Армения)
Производил микроавтобусы ЕрАЗ-762, ЕрАЗ-3730, популярные в народе как "тёщины гробики".
Сегодня: завод прекратил выпуск автомобилей ещё в 1990-х годах. Часть производственных мощностей заброшена или переоборудована под мелкие производства.
Автомобили ЕрАЗ больше не производятся, но иногда встречаются на улицах Армении и других стран СНГ.
4. РАФ (Рижская автобусная фабрика, Латвия)
Знаменит по модели РАФ-2203 "Латвия" — маршрутки, "скорые", милицейские фургоны.
Сегодня: предприятие ликвидировано, здания частично снесены или перепрофилированы.
Линия производства и документация утеряны, выпуск никогда не возобновлялся. В Латвии на месте бывшего завода теперь промышленный парк.
В целом, судьба этих заводов отражает сложные экономические процессы, происходившие в постсоветских странах.
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