Советские мотоциклы славились простотой конструкции, выносливостью и ремонтопригодностью.
Некоторые модели работали десятилетиями, переносили плохие дороги, морозы и некачественное топливо. Вот ТОП-5 самых надёжных мотоциклов СССР, которые заслуженно считаются легендами.
1. ИЖ Планета-3/Планета-4
Один из самых массовых и выносливых мотоциклов. Простой одноцилиндровый двигатель, легко чинится "в поле".
Спокойно работал на низкокачественном бензине, выдерживал большие нагрузки.
2. Урал М-67
Тяжёлый мотоцикл с коляской, созданный для суровых условий. Очень живучий двигатель, огромный запас прочности.
До сих пор используется в деревнях и армейских подразделениях.
3. Днепр МТ-10/МТ-11
Мощный и надёжный, особенно в версии с приводом на коляску. Хорошо переносил бездорожье, морозы и перегрузки.
Простой в обслуживании, детали легко заменялись.
4. ИЖ Юпитер-3/Юпитер-4
Двухцилиндровый двигатель с достойной надёжностью. Ходовая часть легко выдерживала плохие дороги.
Часто эксплуатировался в сельской местности и служил десятилетиями.
5. Минск ММВЗ-3.111
Лёгкий, манёвренный и чрезвычайно надёжный мотоцикл. Простой двухтактный двигатель, неприхотлив к топливу.
Отлично подходил для деревень и начинающих мотоциклистов.
Эти мотоциклы отличались простотой конструкции, надёжностью и неприхотливостью, что делало их популярными среди мотоциклистов.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.