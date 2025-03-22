Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы взрослеете быстрее, чем думаете: 3 неожиданных признака, которые нельзя игнорировать
Не просто жена: сваха раскрыла тайну крепкого брака Александра и Эммы Малининых
Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ
Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420
Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов
Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери
Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун
Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся
Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского

ТОП-5 самых надёжных мотоциклов СССР

1:49
Авто

Советские мотоциклы славились простотой конструкции, выносливостью и ремонтопригодностью.

ИЖ Планета 4
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей 155, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ИЖ Планета 4

Некоторые модели работали десятилетиями, переносили плохие дороги, морозы и некачественное топливо. Вот ТОП-5 самых надёжных мотоциклов СССР, которые заслуженно считаются легендами.

1. ИЖ Планета-3/Планета-4

Один из самых массовых и выносливых мотоциклов. Простой одноцилиндровый двигатель, легко чинится "в поле".

Спокойно работал на низкокачественном бензине, выдерживал большие нагрузки.

2. Урал М-67

Тяжёлый мотоцикл с коляской, созданный для суровых условий. Очень живучий двигатель, огромный запас прочности.

До сих пор используется в деревнях и армейских подразделениях.

3. Днепр МТ-10/МТ-11

Мощный и надёжный, особенно в версии с приводом на коляску. Хорошо переносил бездорожье, морозы и перегрузки.

Простой в обслуживании, детали легко заменялись.

4. ИЖ Юпитер-3/Юпитер-4

Двухцилиндровый двигатель с достойной надёжностью. Ходовая часть легко выдерживала плохие дороги.

Часто эксплуатировался в сельской местности и служил десятилетиями.

5. Минск ММВЗ-3.111

Лёгкий, манёвренный и чрезвычайно надёжный мотоцикл. Простой двухтактный двигатель, неприхотлив к топливу.

Отлично подходил для деревень и начинающих мотоциклистов.

Эти мотоциклы отличались простотой конструкции, надёжностью и неприхотливостью, что делало их популярными среди мотоциклистов.

ИЖ Планета 4
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Еда и рецепты
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Вы взрослеете быстрее, чем думаете: 3 неожиданных признака, которые нельзя игнорировать
Не просто жена: сваха раскрыла тайну крепкого брака Александра и Эммы Малининых
Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ
Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420
Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов
Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери
Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2
Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся
Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.