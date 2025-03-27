Запаска не нужна: этот трюк спасает водителей прямо на парковке

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Кажется, шина в порядке, но давление снова упало? Такое случается с тысячами водителей. Они подкачивают колеса снова и снова, тратят деньги, время и рискуют безопасностью — не зная, что утечку можно найти за минуту, без шиномонтажа и специальных средств.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Нужны только губка и мыло

Забудьте про аэрозоли и дорогое оборудование. Всё, что нужно — губка и немного средства для мытья посуды. Добавьте его в воду, взбейте густую пену и нанесите на шину: протектор, боковины, вентиль и место соединения с диском.

Пузырьки всё покажут

Если где-то выходит воздух, появятся мелкие пузырьки — как в газировке. Именно они укажут, где проблема. Такой способ удобнее баллонов — пена не растекается, а губкой легко обработать даже сложные участки.

Где искать в первую очередь

Самые коварные зоны — это:

вентиль (может подсекать изнутри),

край обода (ржавчина или коррозия),

место старого ремонта.

Что делать после

Нашли утечку? Пометьте место маркером или мелом. Если прокол небольшой — его заклеят без снятия колеса. Но если повреждение сбоку или у диска, скорее всего, нужна замена.

Бонус: универсальный метод

Этот способ работает не только с автошинами. Так можно проверять камеры велосипедов, надувные матрасы, игрушки и даже бассейны. А ещё - отличный лайфхак, чтобы занять ребёнка: пусть сам ищет пузырьки, как настоящий детектив.

Просто держите в багажнике губку и немного мыла — пригодится в самый неожиданный момент.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая.

