Пассажира нет, а подушка сработала — как не повторить чужую ошибку

Если вы замечали, что в машине рядом с водителем "пристёгнут" воздух — это не шутка и не ритуал на удачу. За этим стоит вполне практичный расчёт.
Современные автомобили оснащены системой, которая следит за безопасностью: в кресло встроен датчик, определяющий наличие пассажира. Если на сиденье кладут сумку, ноутбук или просто тяжелую куртку — срабатывает весовой сенсор.
И тут начинается симфония предупреждающих сигналов: пищалки не замолкают, пока не пристегнёшь ремень. Чтобы не сойти с ума от этих звуков, водители и пристёгивают "невидимого пассажира".
Если система считает, что человек сидит пристёгнутый, то при аварии срабатывает и подушка безопасности. А теперь представьте: на месте пассажира лежит острый предмет или тяжёлая сумка. Итог может быть опасным — вплоть до повреждений обивки, стекла или самих вещей.
Иногда ремень пристёгивают, чтобы он не бился о дверь или не болтался в салоне. А кто-то использует его как крепёж — для коробки, пакета или пиццы, чтобы не летала по салону при поворотах. Да, ремень спасает не только людей, но и покупки.
Если в вашем авто есть функция отключения датчика пассажира — используйте её. Если нет, старайтесь класть тяжёлые вещи в багажник. А ремень пусть остаётся для главного — для жизни и безопасности.
Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира транспортного средства на месте в случае аварии либо внезапной остановки.
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