Пустая бутылка в салоне решает сразу множество — и вот какие

На первый взгляд — обычная пластиковая бутылка, забытая в салоне. Но для опытных водителей она давно стала универсальным помощником, который выручает в самых неожиданных ситуациях.
Главное применение — борьба с влагой. Просто отрежьте горлышко, засыпьте внутрь рис или пищевую соду и оставьте в машине. Самодельный осушитель вытягивает лишнюю влагу из воздуха, особенно зимой, когда в салон попадает снег с обуви, или в дождливую погоду. Результат — сухие стекла и никакого запаха сырости.
Менять наполнитель нужно раз в 2–3 недели — и эффект будет стабильным.
Из бутылки легко сделать:
Если под рукой ничего нет, бутылка может стать:
Пластиковая бутылка в машине — это не мусор, а заготовка для десятка полезных мелочей. Главное — включить фантазию и не спешить выкидывать то, что ещё может выручить в дороге.
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