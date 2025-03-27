АЗС — не место для фокусов: ошибка, которую совершают водители с бензошлангом

На заправке всегда хочется сделать всё побыстрее — особенно когда очередь выстроилась к колонке, а лючок бензобака у вас, как назло, с другой стороны. Возникает соблазн схитрить: подъехать «не той стороной» и перекинуть шланг через капот или крышу. Но насколько это безопасно и законно?
Расположение лючка — особенность конструкции. У одних машин он слева, у других — справа. Поэтому на современных АЗС чаще всего есть колонки с обеих сторон. Но на деле свободная — одна, и ждать не хочется. Тогда водители тянут шланг через кузов. Формально это не всегда запрещено, но последствия могут оказаться куда неприятнее, чем лишние пять минут ожидания.
Когда пистолет оказывается на крыше или капоте, страдает лакокрасочное покрытие. Особенно если шланг тянут на весу или с натяжкой. Одно неосторожное движение — и на машине появляется царапина или вмятина. К тому же не все шланги дотягиваются до противоположной стороны — велик риск повредить сам пистолет, колонку или авто.
Многие забывают: правила дорожного движения действуют и на заправке. Подъезд «против шерсти» может не только вызвать возмущение других водителей, но и закончиться мелким ДТП. И тут уже будет не до экономии времени.
Лучший вариант — подъехать к колонке с нужной стороны. Если очередь большая, проще немного подождать или сменить АЗС, чем рисковать ремонтом. Безопасность, нервы и внешний вид машины того точно стоят.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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