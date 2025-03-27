АЗС — не место для фокусов: ошибка, которую совершают водители с бензошлангом

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На заправке всегда хочется сделать всё побыстрее — особенно когда очередь выстроилась к колонке, а лючок бензобака у вас, как назло, с другой стороны. Возникает соблазн схитрить: подъехать «не той стороной» и перекинуть шланг через капот или крышу. Но насколько это безопасно и законно?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Что говорят правила

Расположение лючка — особенность конструкции. У одних машин он слева, у других — справа. Поэтому на современных АЗС чаще всего есть колонки с обеих сторон. Но на деле свободная — одна, и ждать не хочется. Тогда водители тянут шланг через кузов. Формально это не всегда запрещено, но последствия могут оказаться куда неприятнее, чем лишние пять минут ожидания.

Царапины, вмятины и поломки

Когда пистолет оказывается на крыше или капоте, страдает лакокрасочное покрытие. Особенно если шланг тянут на весу или с натяжкой. Одно неосторожное движение — и на машине появляется царапина или вмятина. К тому же не все шланги дотягиваются до противоположной стороны — велик риск повредить сам пистолет, колонку или авто.

АЗС — это тоже дорога

Многие забывают: правила дорожного движения действуют и на заправке. Подъезд «против шерсти» может не только вызвать возмущение других водителей, но и закончиться мелким ДТП. И тут уже будет не до экономии времени.

Как заправляться без лишних проблем

Лучший вариант — подъехать к колонке с нужной стороны. Если очередь большая, проще немного подождать или сменить АЗС, чем рисковать ремонтом. Безопасность, нервы и внешний вид машины того точно стоят.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



