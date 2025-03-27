Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 грузовиков СССР, которые работали на самых суровых стройках  
Пустая бутылка в салоне решает сразу множество — и вот какие
Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления
Взлом WhatsApp и Telegram: как хакеры проникают в мессенджеры без вашего ведома
Квартира за полцены: государство компенсирует часть стоимости жилья – кому повезет
Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине
Уютные деревушки, вкусная еда и море: идеальный маршрут по Уидби
Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха
Что означает поведение вашей кошки в лотке — вы удивитесь

АЗС — не место для фокусов: ошибка, которую совершают водители с бензошлангом

1:48
Авто

На заправке всегда хочется сделать всё побыстрее — особенно когда очередь выстроилась к колонке, а лючок бензобака у вас, как назло, с другой стороны. Возникает соблазн схитрить: подъехать «не той стороной» и перекинуть шланг через капот или крышу. Но насколько это безопасно и законно?

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Что говорят правила

Расположение лючка — особенность конструкции. У одних машин он слева, у других — справа. Поэтому на современных АЗС чаще всего есть колонки с обеих сторон. Но на деле свободная — одна, и ждать не хочется. Тогда водители тянут шланг через кузов. Формально это не всегда запрещено, но последствия могут оказаться куда неприятнее, чем лишние пять минут ожидания.

Царапины, вмятины и поломки

Когда пистолет оказывается на крыше или капоте, страдает лакокрасочное покрытие. Особенно если шланг тянут на весу или с натяжкой. Одно неосторожное движение — и на машине появляется царапина или вмятина. К тому же не все шланги дотягиваются до противоположной стороны — велик риск повредить сам пистолет, колонку или авто.

АЗС — это тоже дорога

Многие забывают: правила дорожного движения действуют и на заправке. Подъезд «против шерсти» может не только вызвать возмущение других водителей, но и закончиться мелким ДТП. И тут уже будет не до экономии времени.

Как заправляться без лишних проблем

Лучший вариант — подъехать к колонке с нужной стороны. Если очередь большая, проще немного подождать или сменить АЗС, чем рисковать ремонтом. Безопасность, нервы и внешний вид машины того точно стоят.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Еда и рецепты
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Домашние животные
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Последние материалы
Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления
Взлом WhatsApp и Telegram: как хакеры проникают в мессенджеры без вашего ведома
Квартира за полцены: государство компенсирует часть стоимости жилья – кому повезет
Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине
Уютные деревушки, вкусная еда и море: идеальный маршрут по Уидби
Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха
Что означает поведение вашей кошки в лотке — вы удивитесь
Как избежать проблем с шеей, если вы много сидите: врач дал ценные советы
От обрезка до цветущего куста за копейки: секреты, которые не пишут на упаковке семян гортензии
Отопительный сезон закончился раньше? Газовый пазл Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.