Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло

С осени 2025 года в России запретят продажу моторных масел в розлив — в силу вступает обязательная маркировка. Теперь купить масло из бочки литрами не получится: только заводская упаковка, только полный объём. А это значит — рост цен и неудобства как для автовладельцев, так и для автосервисов.
С одной стороны, это удар по контрафакту: у каждой канистры будет свой цифровой паспорт. С другой — конец "народному способу" экономии. Автосервисы, которые закупают масло в больших бочках, больше не смогут продавать его врозницу: либо реализуй всё сразу, либо забудь про розлив.
"С 1 сентября юридическим лицам и ИП запрещается торговать маслом в розлив", — подтвердил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
Продать часть бочки — значит, выпустить новый товар. А это требует регистрации в системе "Честный знак", оформления карточки и покупки маркировки.
Нововведение коснётся и тех, кто меняет масло в автосервисе. Теперь продажа будет идти только как комплексная услуга — и масло, и работа. А вернуть товар просто так уже не получится: только через претензию по договору оказания услуг.
Переход на новую систему приведёт к удорожанию моторного масла. Те, кто привык заезжать на "точку" и покупать "литр из бочки", лишатся этой возможности. А автосервисы столкнутся с дополнительными затратами и бюрократией.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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