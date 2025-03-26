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Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло

1:43
Авто

С осени 2025 года в России запретят продажу моторных масел в розлив — в силу вступает обязательная маркировка. Теперь купить масло из бочки литрами не получится: только заводская упаковка, только полный объём. А это значит — рост цен и неудобства как для автовладельцев, так и для автосервисов.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Подорожание и новые правила игры

С одной стороны, это удар по контрафакту: у каждой канистры будет свой цифровой паспорт. С другой — конец "народному способу" экономии. Автосервисы, которые закупают масло в больших бочках, больше не смогут продавать его врозницу: либо реализуй всё сразу, либо забудь про розлив.

Бочка — товар, а не дозатор

"С 1 сентября юридическим лицам и ИП запрещается торговать маслом в розлив", — подтвердил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Продать часть бочки — значит, выпустить новый товар. А это требует регистрации в системе "Честный знак", оформления карточки и покупки маркировки.

Сервисам придётся перестраиваться

Нововведение коснётся и тех, кто меняет масло в автосервисе. Теперь продажа будет идти только как комплексная услуга — и масло, и работа. А вернуть товар просто так уже не получится: только через претензию по договору оказания услуг.

К чему готовиться водителям

Переход на новую систему приведёт к удорожанию моторного масла. Те, кто привык заезжать на "точку" и покупать "литр из бочки", лишатся этой возможности. А автосервисы столкнутся с дополнительными затратами и бюрократией.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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