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Шины гниют прямо в гараже — и вы даже не подозреваете об этом

1:59
Авто

Кажется, что шины можно просто снять, сложить в угол — и забыть до следующего сезона. Но не всё так просто. Неправильное хранение может испортить резину даже за одну зиму, а потом удивляться, почему покрышки начали крошиться или сдуваться.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Упаковывать в пакеты — не спасение, а ловушка

Многие уверены: герметичный мешок спасёт от влаги и пыли. На деле происходит обратное. Внутри пакета накапливается конденсат, который разрушает резиновый слой. Влага — главный враг резины. Она ускоряет старение и делает шины ломкими.

Балкон превращает покрышки в мусор

Открытые балконы — ещё одна "ловушка" для автолюбителей. Прямое солнце выжигает защитный парафиновый слой. Без него шины теряют эластичность, трескаются и начинают рассыпаться. Ультрафиолет действует медленно, но беспощадно.

Даже гараж может навредить

Кажется, что гараж — идеальное место, но если там скачет температура, это может стать проблемой. Перепады с плюса на минус дают тот самый конденсат, который проникает в микротрещины. В результате — деформация, грыжи и утечка давления.

Грязные шины — быстрый путь к мусорке

Перед хранением шины обязательно нужно вымыть. Остатки грязи, битума и реагентов разъедают структуру покрышек. Даже если снаружи всё выглядит нормально, внутри уже могут начаться разрушительные процессы.

Забыл подписать — попрощайся с равномерным износом

Мало кто помнит, на каком колесе стояла каждая покрышка. А ведь это важно. Без маркировки шины ставят "наугад", и тогда нагрузка распределяется неравномерно. В итоге одни изнашиваются быстрее других. Лучше подписать их заранее: "перед левое", "зад правое" и так далее.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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