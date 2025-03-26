Заброшенные, но коллекционные: десятки Audi 80-х годов продают одним лотом

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд — просто свалка, но на деле — автомобильная легенда. В США на продажу выставлена необычная коллекция старых Audi из 1980-х годов. Всего в ней 43 автомобиля, причём почти все с документами. Правда, выглядят они так, будто их забыли посреди пустыни лет двадцать назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Собирал эту коллекцию один человек, и потратил на неё почти 40 лет. Зачем — он не объяснил. Зато теперь он просит 350 тысяч долларов за всё сразу, что в пересчёте на рубли составляет порядка 30 миллионов.

Что входит в коллекцию

Автомобили стояли под открытым небом и находятся в крайне запущенном состоянии. Однако продавец уверяет, что у нового владельца есть два пути — либо восстановить машины, либо разобрать их на детали и получить прибыль. Вместе с авто он готов отдать множество редких запасных частей, включая совершенно новые, которые никогда не устанавливались.

Из 43 машин документы есть на 38. О техническом состоянии говорить не приходится — подробностей нет, но можно с уверенностью сказать: восстанавливать придётся долго и дорого. Средняя цена одной машины в коллекции выходит около 8 тысяч долларов.

Поторопитесь — есть нюанс

У покупателя будет только месяц, чтобы забрать всю коллекцию с территории. То есть придется срочно искать транспорт и место для хранения. Отдельно автомобили не продаются — только весь лот целиком.

Уточнения

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik. Объём производства в 2016 году составил около 1 903 259 автомобилей.



