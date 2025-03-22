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ТОП-5 самых комфортных грузовых автомобилей СССР

Авто

Советские грузовики, как правило, славились надёжностью и выносливостью, а не удобством.

MAZ-500 (Belagro-2019) 03
Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
MAZ-500 (Belagro-2019) 03

Однако среди них всё же были модели, которые выделялись более просторной кабиной, мягкой подвеской и более высоким уровнем комфорта для водителя и сменщика. Вот ТОП-5 самых комфортных грузовых автомобилей СССР, учитывая особенности компоновки, эргономики и ходовых качеств.

1. МАЗ-500/МАЗ-504

Этот грузовик, производившийся с 1960-х годов, был популярен в различных отраслях народного хозяйства. Кабина МАЗ-500 была просторной и имела хорошую обзорность.

Сиденья были относительно комфортными, а подвеска обеспечивала плавный ход. МАЗ-500 оснащался отопителем и вентиляцией.

2. КамАЗ-5320

Этот грузовик, появившийся в конце 1970-х годов, стал настоящим прорывом для советского автопрома. Кабина КамАЗ-5320 была просторной и относительно тихой.

Сиденья имели регулировки, а подвеска была более мягкой, чем у других моделей. КамАЗ-5320 оснащался отопителем, что было особенно важно в условиях суровых зим.

3. ЗИЛ-133

Улучшенная версия классического ЗИЛ-130. Более просторная кабина, удобные сиденья, мягкая подвеска.

Использовался для перевозок на дальние расстояния.

4. Урал-4320

Комфорт в условиях бездорожья: надёжная кабина с тёплой обшивкой, мощный отопитель. Высокая проходимость и плавность хода на пересечённой местности.

Просторная кабина, нередко оборудовалась дополнительным сиденьем.

5. ЗИЛ-130

Один из самых массовых и удобных по сравнению с аналогами своего времени. Невысокий уровень шума в кабине, хорошие сиденья, простое управление.

Использовался в самых разных сферах, и многие водители хвалили его "душевность".

Эти грузовики выделялись на фоне остальных благодаря просторным и относительно комфортабельным кабинам, удобным сиденьям и хорошей обзорности.

Куратор Игорь Моржаретто
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