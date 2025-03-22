Советские грузовики, как правило, славились надёжностью и выносливостью, а не удобством.
Однако среди них всё же были модели, которые выделялись более просторной кабиной, мягкой подвеской и более высоким уровнем комфорта для водителя и сменщика. Вот ТОП-5 самых комфортных грузовых автомобилей СССР, учитывая особенности компоновки, эргономики и ходовых качеств.
1. МАЗ-500/МАЗ-504
Этот грузовик, производившийся с 1960-х годов, был популярен в различных отраслях народного хозяйства. Кабина МАЗ-500 была просторной и имела хорошую обзорность.
Сиденья были относительно комфортными, а подвеска обеспечивала плавный ход. МАЗ-500 оснащался отопителем и вентиляцией.
2. КамАЗ-5320
Этот грузовик, появившийся в конце 1970-х годов, стал настоящим прорывом для советского автопрома. Кабина КамАЗ-5320 была просторной и относительно тихой.
Сиденья имели регулировки, а подвеска была более мягкой, чем у других моделей. КамАЗ-5320 оснащался отопителем, что было особенно важно в условиях суровых зим.
3. ЗИЛ-133
Улучшенная версия классического ЗИЛ-130. Более просторная кабина, удобные сиденья, мягкая подвеска.
Использовался для перевозок на дальние расстояния.
4. Урал-4320
Комфорт в условиях бездорожья: надёжная кабина с тёплой обшивкой, мощный отопитель. Высокая проходимость и плавность хода на пересечённой местности.
Просторная кабина, нередко оборудовалась дополнительным сиденьем.
5. ЗИЛ-130
Один из самых массовых и удобных по сравнению с аналогами своего времени. Невысокий уровень шума в кабине, хорошие сиденья, простое управление.
Использовался в самых разных сферах, и многие водители хвалили его "душевность".
Эти грузовики выделялись на фоне остальных благодаря просторным и относительно комфортабельным кабинам, удобным сиденьям и хорошей обзорности.
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