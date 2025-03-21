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ТОП-5 легковушек СССР с самым удобным салоном

1:48
Авто

Комфорт в советских легковушках был далеко не главным приоритетом, но некоторые модели всё же выделялись более удобным салоном, мягкими сиденьями и продуманной эргономикой по меркам того времени.

ГАЗ-24 Ситидрайв на СРВ салон
Фото: commons.wikimedia.org by ATI1999, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-24 Ситидрайв на СРВ салон

Представляем ТОП-5 легковых автомобилей СССР с самым удобным салоном, в которых поездка воспринималась не испытанием, а вполне приятным путешествием.

1. ГАЗ-24 "Волга"

Просторный салон с широкими креслами, мягкой подвеской и плавным ходом.

Отличная шумоизоляция и удобное размещение пассажиров — именно за это её ценили чиновники и таксисты.

2. ВАЗ-2106

Улучшенная отделка, мягкие кресла с регулируемой спинкой и подголовниками.

По сравнению с другими "Жигулями" — один из самых комфортных салонов.

3. Москвич-2140

Удобные передние сиденья с подлокотником (в некоторых комплектациях).

Эргономика салона была лучше, чем у предшественников, а приборная панель — более информативной.

4. ВАЗ-2103

Практически аналог "шестёрки", но с более изысканным интерьером на момент выпуска.

Хорошо оформленный салон с продуманными деталями и приятными материалами по советским меркам.

5. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)

Просторный салон с удобными сиденьями и возможностью трансформации заднего ряда.

Универсальность кузова делала поездки комфортнее, особенно для семьи или путешествий с багажом

Эти автомобили выделялись на фоне остальных благодаря просторному и комфортабельному салону, удобным сиденьям и хорошей обзорности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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