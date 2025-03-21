ТОП-5 легковушек СССР с самым удобным салоном

Комфорт в советских легковушках был далеко не главным приоритетом, но некоторые модели всё же выделялись более удобным салоном, мягкими сиденьями и продуманной эргономикой по меркам того времени.
Представляем ТОП-5 легковых автомобилей СССР с самым удобным салоном, в которых поездка воспринималась не испытанием, а вполне приятным путешествием.
1. ГАЗ-24 "Волга"
Просторный салон с широкими креслами, мягкой подвеской и плавным ходом.
Отличная шумоизоляция и удобное размещение пассажиров — именно за это её ценили чиновники и таксисты.
2. ВАЗ-2106
Улучшенная отделка, мягкие кресла с регулируемой спинкой и подголовниками.
По сравнению с другими "Жигулями" — один из самых комфортных салонов.
3. Москвич-2140
Удобные передние сиденья с подлокотником (в некоторых комплектациях).
Эргономика салона была лучше, чем у предшественников, а приборная панель — более информативной.
4. ВАЗ-2103
Практически аналог "шестёрки", но с более изысканным интерьером на момент выпуска.
Хорошо оформленный салон с продуманными деталями и приятными материалами по советским меркам.
5. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)
Просторный салон с удобными сиденьями и возможностью трансформации заднего ряда.
Универсальность кузова делала поездки комфортнее, особенно для семьи или путешествий с багажом
Эти автомобили выделялись на фоне остальных благодаря просторному и комфортабельному салону, удобным сиденьям и хорошей обзорности.
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