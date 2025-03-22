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Маленький снаружи, полезный внутри: Opel представил новый мини-электромобиль

2:23
Авто

Компания Opel представила новый электрический автомобиль под названием Opel Rocks — компактную городскую модель, цель которой сделать электромобили максимально доступными и практичными для широкого круга покупателей.

Essen, Bremer Str., SW-Ende, Opel Rocks-e (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Im Fokus, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Essen, Bremer Str., SW-Ende, Opel Rocks-e (1)

Модель ориентирована прежде всего на городское использование, молодых водителей и всех, кто ищет простой, экологичный и недорогой способ передвижения по городу.

Основные особенности модели

  • Компактные габариты

Opel Rocks имеет длину всего 2,41 метра и ширину 1,39 метра (без учета зеркал), что делает его идеальным для передвижения по узким улицам и парковки в условиях плотной городской застройки. Радиус разворота всего 7,2 метра облегчает маневрирование даже в самых тесных местах.

  • Электрическая тяга и пробег

Автомобиль оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 75 км на одном заряде — этого достаточно для повседневных поездок в городе. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, а полная зарядка от обычной бытовой розетки занимает около 3,5 часов.

  • Дизайн и удобство

Opel Rocks получил современный внешний вид в фирменном стиле марки с дизайнерским элементом Opel Vizor и LED-фарами. Особенностью являются двери, открывающиеся в противоположные стороны, а в стандартное оснащение входит панорамная крыша, создающая ощущение простора и дополнительного света в салоне.

Внутри предусмотрен держатель для смартфона с USB-разъёмом — это позволяет использовать мобильное устройство как мультимедийный центр через приложение myOpel. Интерьер прост, но ориентирован на функциональность и удобство для ежедневной городской эксплуатации.

Когда и в каких версиях

Opel Rocks появится на рынке позже в этом году и будет предлагаться в двух версиях комплектации — Edition и GS. Цены будут объявлены ближе к старту продаж, однако позиционирование модели ясно: это будет один из самых доступных электромобилей на европейском рынке.

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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