Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня

Несмотря на развал СССР и тяжёлые 1990-е, некоторые крупнейшие автозаводы сохранились, хотя нередко сменили собственников, структуру или специализацию.
Вот кто продолжает работать сегодня и в каком виде.
1. АвтоВАЗ (ВАЗ, г. Тольятти)
Тогда: крупнейший завод СССР, производитель ВАЗ-2101 и всей линейки "Жигулей".
Сегодня: выпускает автомобили под маркой LADA (Granta, Vesta, Niva и др.).
Собственник:
Продолжает оставаться крупнейшим автозаводом России.
2. ГАЗ (Горьковский автозавод, Нижний Новгород)
Тогда: выпускал легковые "Волги", грузовики, автобусы.
Сегодня: производит коммерческие автомобили "ГАЗель", "Соболь", "Валдай".
Выпуск легковых авто прекращён. Собственник: холдинг "Группа ГАЗ" (Олег Дерипаска). Завод модернизирован, экспортирует продукцию.
3. УАЗ (Ульяновский автозавод)
Тогда: производил внедорожники УАЗ-469, "буханку" и др.
Сегодня: всё ещё производит UAZ Patriot, Hunter, "буханку", обновлённые версии.
Собственник: входит в "Соллерс" (бывший Sollers Auto). Концептуально — почти не изменился, работает стабильно.
4. КАМАЗ (Набережные Челны)
Тогда: флагман советского грузового автопрома.
Сегодня: крупнейший производитель грузовиков в России (КАМАЗ-5490, КАМАЗ-6520 и др.), участвует в военных и оборонных заказах.
Совместные проекты с Daimler (до 2022 г), теперь акцент на импортозамещение.
Собственник: частично государство, частично — частные инвесторы.
5. МАЗ (Минский автозавод, Белоруссия)
Тогда и сейчас: выпускает грузовики, автобусы и спецтехнику.
Продолжает работать под государственным контролем Белоруссии. Экспортирует технику в СНГ, Азию, Африку.
Из десятков заводов СССР полноценно выжили единицы, и лишь ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ остаются ключевыми игроками. Остальные — либо закрыты, либо перепрофилированы, либо номинально существуют, но полностью зависят от зарубежных технологий и платформ.
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