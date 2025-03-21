Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на развал СССР и тяжёлые 1990-е, некоторые крупнейшие автозаводы сохранились, хотя нередко сменили собственников, структуру или специализацию.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ AvtoVAZ-5393

Вот кто продолжает работать сегодня и в каком виде.

1. АвтоВАЗ (ВАЗ, г. Тольятти)

Тогда: крупнейший завод СССР, производитель ВАЗ-2101 и всей линейки "Жигулей".

Сегодня: выпускает автомобили под маркой LADA (Granta, Vesta, Niva и др.).

Собственник:

До 2022 года — альянс Renault-Nissan.

Сейчас — вновь российское государство через концерн "АвтоВАЗ", Renault полностью вышла.

Продолжает оставаться крупнейшим автозаводом России.

2. ГАЗ (Горьковский автозавод, Нижний Новгород)

Тогда: выпускал легковые "Волги", грузовики, автобусы.

Сегодня: производит коммерческие автомобили "ГАЗель", "Соболь", "Валдай".

Выпуск легковых авто прекращён. Собственник: холдинг "Группа ГАЗ" (Олег Дерипаска). Завод модернизирован, экспортирует продукцию.

3. УАЗ (Ульяновский автозавод)

Тогда: производил внедорожники УАЗ-469, "буханку" и др.

Сегодня: всё ещё производит UAZ Patriot, Hunter, "буханку", обновлённые версии.

Собственник: входит в "Соллерс" (бывший Sollers Auto). Концептуально — почти не изменился, работает стабильно.

4. КАМАЗ (Набережные Челны)

Тогда: флагман советского грузового автопрома.

Сегодня: крупнейший производитель грузовиков в России (КАМАЗ-5490, КАМАЗ-6520 и др.), участвует в военных и оборонных заказах.

Совместные проекты с Daimler (до 2022 г), теперь акцент на импортозамещение.

Собственник: частично государство, частично — частные инвесторы.

5. МАЗ (Минский автозавод, Белоруссия)

Тогда и сейчас: выпускает грузовики, автобусы и спецтехнику.

Продолжает работать под государственным контролем Белоруссии. Экспортирует технику в СНГ, Азию, Африку.

Из десятков заводов СССР полноценно выжили единицы, и лишь ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ остаются ключевыми игроками. Остальные — либо закрыты, либо перепрофилированы, либо номинально существуют, но полностью зависят от зарубежных технологий и платформ.