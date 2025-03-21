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ТОП-5 самых экономичных мотоциклов СССР

2:18
Авто

В условиях дефицита топлива и ограниченного бюджета многие советские мотоциклисты ценили не только надёжность, но и экономичность.

Минск М106
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Минск М106

Некоторые модели показывали удивительно низкий расход топлива, что делало их особенно популярными в сельской местности и у молодёжи. Представляем ТОП-5 самых экономичных мотоциклов СССР, которые позволяли ездить долго и дёшево.

1. Минск ММВЗ-3.111

Расход топлива: 2,5-3,0 л/100 км. Один из самых популярных мотоциклов в СССР.

Простая конструкция, лёгкий вес и надёжный 125-кубовый двигатель обеспечивали минимальный расход.

2. Минск ММВЗ-3.115

Расход топлива: 3,0-3,5 л/100 км. Усовершенствованная версия "Минска", всё так же отличалась экономичностью.

Лёгкий, маневренный и очень популярный в сельской местности.

3. Вятка-ВП-150 (скутер)

Расход топлива: 3,0-3,5 л/100 км. Советская копия итальянской Vespa.

Несмотря на не самые лучшие динамические характеристики, расход был минимален.

4. Карпаты/Верховина (мопеды)

Расход топлива: 1,5-2,5 л/100 км. Эти мопеды были крайне простыми и сверхэкономичными.

Отличный вариант для подростков и тех, кому просто нужно было ездить по деревне.

5. ИЖ Юпитер-3

Расход топлива: 4,5-5,0 л/100 км. Несмотря на более мощный двигатель, среди двухцилиндровых моделей был одним из самых экономичных.

Хороший компромисс между мощностью и топливной экономичностью.

Эти мотоциклы отличались небольшим объёмом двигателя, легкой конструкцией и умеренными динамическими характеристиками, что позволяло им экономично расходовать топливо.

Мотоцикл Минск ММВЗ 3.111 на учебной площадке
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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