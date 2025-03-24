Поставки Москвич 8 задерживаются — дилеры ждут, автомобили стоят

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Поставки нового "Москвич 8" в дилерские центры задерживаются, несмотря на то что готовые автомобили уже находятся у производителя. Пока машины остаются на складе, а точные сроки начала продаж по-прежнему не раскрываются.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Sehol QX 008

По информации завода, старт продаж запланирован на весну 2025 года, однако конкретная дата появления модели у дилеров пока не подтверждена.

На российском рынке ожидается версия с классическим бензиновым двигателем, в то время как в Китае уже доступны гибридные модификации. Это говорит о возможной будущей локализации разных типов силовых установок, в зависимости от спроса.

Задержка с поставками может быть связана с логистикой, подготовкой сети или другими внутренними процессами. Тем не менее, интерес к "восьмёрке" остаётся высоким, особенно в свете возвращения легендарного бренда и растущего интереса к отечественным автомобилям нового поколения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

