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Пикап будущего уже здесь: JAC начал экспорт мощного T9 EV

1:12
Авто

JAC начал экспорт электропикапа T9 EV, и первой зарубежной страной стала Малайзия. Местные дилеры уже открыли продажи, и модель успела привлечь внимание благодаря сочетанию мощности, практичности и экологичности.

JAC T8 Pro
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC T8 Pro

JAC T9 EV оснащён батареей на 88 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 340 км на одной зарядке. Электромотор выдаёт внушительные 313 л. с., а время зарядки до 80% составляет всего 45 минут. Стоимость пикапа в пересчёте — около 3,83 млн рублей.

Электроверсия — не единственная модификация модели. Уже летом дизельный T9 появится в России, где его начнут собирать на мощностях УАЗа. Это открывает новые перспективы для JAC в сегменте утилитарных автомобилей, в том числе на отечественном рынке.

Пикапы T9 - это пример того, как китайские производители стремятся предложить универсальные решения: современные технологии, экологичность и адаптацию под разные регионы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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