BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль

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BMW ожидает серьёзные финансовые потери в 2025 году на фоне обострения торговых конфликтов между США, ЕС и Китаем. По прогнозам компании, из-за новых пошлин на китайские электромобили чистая прибыль снизится на 1 миллиард евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Главный удар по немецкому автопроизводителю нанесут тарифы, вводимые в США и Евросоюзе на импорт электрокаров из Китая. BMW производит часть своих электромобилей именно в КНР, включая модели, которые затем отправляются на экспорт в Европу и Америку.

Дополнительным риском остаются потенциальные тарифы на автомобили, собранные в Мексике. Если США введут пошлины и на этот сегмент, удар может оказаться ещё более ощутимым.

Таким образом, BMW оказалась между несколькими геополитическими и экономическими фронтами, и влияние торговых войн может затронуть не только прибыль компании, но и глобальные цепочки поставок, логистику и ценообразование.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

