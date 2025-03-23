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BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль

1:06
Авто

BMW ожидает серьёзные финансовые потери в 2025 году на фоне обострения торговых конфликтов между США, ЕС и Китаем. По прогнозам компании, из-за новых пошлин на китайские электромобили чистая прибыль снизится на 1 миллиард евро.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

Главный удар по немецкому автопроизводителю нанесут тарифы, вводимые в США и Евросоюзе на импорт электрокаров из Китая. BMW производит часть своих электромобилей именно в КНР, включая модели, которые затем отправляются на экспорт в Европу и Америку.

Дополнительным риском остаются потенциальные тарифы на автомобили, собранные в Мексике. Если США введут пошлины и на этот сегмент, удар может оказаться ещё более ощутимым.

Таким образом, BMW оказалась между несколькими геополитическими и экономическими фронтами, и влияние торговых войн может затронуть не только прибыль компании, но и глобальные цепочки поставок, логистику и ценообразование.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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