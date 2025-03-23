Китайская экспансия продолжается: Geely официально среди лучших автопроизводителей мира

Geely официально вошла в топ-10 крупнейших автопроизводителей мира, заняв 10-е место в глобальном рейтинге продаж по данным аналитической компании Focus2move. За последний отчётный период китайский бренд реализовал 190 557 автомобилей, показав рост на 26,5%.
На верхушке рейтинга традиционно остаются автогиганты:
Успех Geely свидетельствует о стремительном укреплении позиций китайского автопрома на мировой арене. Особенно активно бренд развивает экспортные направления и расширяет модельную линейку.
В России, тем временем, китайские марки также продолжают набирать популярность:
Это подтверждает: интерес к китайским автомобилям устойчиво растёт — как на глобальном уровне, так и в России.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.