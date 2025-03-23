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Китайская экспансия продолжается: Geely официально среди лучших автопроизводителей мира

1:18
Авто

Geely официально вошла в топ-10 крупнейших автопроизводителей мира, заняв 10-е место в глобальном рейтинге продаж по данным аналитической компании Focus2move. За последний отчётный период китайский бренд реализовал 190 557 автомобилей, показав рост на 26,5%.

Автомобиль Geely
Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Geely

На верхушке рейтинга традиционно остаются автогиганты:

  • Toyota сохраняет лидерство с результатом 706 544 проданных авто
  • за ней следуют Volkswagen (395 777) и Honda (277 991).

Успех Geely свидетельствует о стремительном укреплении позиций китайского автопрома на мировой арене. Особенно активно бренд развивает экспортные направления и расширяет модельную линейку.

В России, тем временем, китайские марки также продолжают набирать популярность:

  • Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max уже обогнали по продажам даже Lada Niva, долгое время бывшую символом отечественного автопрома.

Это подтверждает: интерес к китайским автомобилям устойчиво растёт — как на глобальном уровне, так и в России.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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