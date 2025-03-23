Под новым именем и с новыми технологиями: как Chery адаптирует Tiggo для Европы

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайская компания Chery продолжает активно осваивать европейский рынок и готовит к выходу в регионе гибридный кроссовер Tiggo 8. Продажи модели планируются в Польше, Венгрии, Чехии, Румынии и Греции.

Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 8

Новинка получит гибридную силовую установку, способную обеспечить до 90 км хода на чистом электричестве — что делает модель привлекательной для европейцев, стремящихся сократить вредные выбросы и снизить затраты на топливо.

Chery уже имеет опыт работы на европейском рынке: ранее были представлены гибридные версии брендов Omoda и Jaecoo, а в Испании модель Tiggo 7 продаётся под именем Ebro.

Выход Tiggo 8 в Европе — это очередной шаг Chery на пути укрепления позиций в международном сегменте SUV, особенно с учётом растущего интереса к электрифицированному транспорту и гибридным технологиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

