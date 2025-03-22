Три новинки от GAC в России: седан, кроссовер и внедорожник — выбирай свой стиль

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Китайский автопроизводитель GAC расширяет своё присутствие в России и привёз сразу три новинки, охватывая сразу несколько сегментов — от седанов до внедорожников.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Empow

Empow стал первым седаном бренда на российском рынке. Оснащённый 170-сильным мотором и роботизированной коробкой передач, он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, что делает его одним из самых динамичных предложений в своём классе. Продажи стартовали 24 марта.

GS4 - это переднеприводный кроссовер с адаптивным круиз-контролем и ориентировочной ценой от 2 899 000 ₽. Модель позиционируется как конкурент Tiggo 7 Pro Max и нацелена на покупателей, ищущих сочетание практичности, технологий и доступной цены.

GS8 Traveller - внедорожная версия флагманской модели GS8, с мощным 231-сильным двигателем и полным приводом. Стартовая цена — от 4 649 000 ₽, а сам автомобиль рассчитан на тех, кто выбирает комфорт, проходимость и премиальный уровень оснащения.

Кроме того, до конца года GAC планирует представить ещё три модели, и все они будут оснащены гибридными силовыми установками — что подчёркивает стремление компании адаптироваться к современным трендам и экологическим требованиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

