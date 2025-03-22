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Покупатели пересаживаются с Porsche в Xiaomi — и это только начало

1:47
Авто

Компания Xiaomi, ранее известная как производитель смартфонов и гаджетов, уверенно выходит на рынок автомобилей и открыто бросает вызов немецким премиум-брендам — таким как Mercedes-Benz и Porsche.

Xiaomi SU7 Max 001
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Xiaomi SU7 Max 001

Интерес автолюбителей к новой продукции Xiaomi стремительно растёт, особенно к флагманскому седану YU7, который уже сейчас называют потенциальным хитом в премиум-сегменте. Всё больше водителей в Китае отказываются от европейских моделей в пользу автомобилей с логотипом Xiaomi.

В 2025 году компания планирует продать 350 000 автомобилей, включая новые модели, и тем самым обойти по объёму продаж ряд ключевых немецких конкурентов. На фоне мощной технологической базы и высокой лояльности потребителей в Китае, эта цель кажется вполне реальной.

Xiaomi также рассматривает запуск производства в Германии, что стало бы важным шагом в направлении завоевания европейского рынка. Параллельно компания развивает глобальную сеть продаж и обслуживания, стремясь создать масштабную экосистему, сопоставимую с традиционными автогигантами.

Одним из главных козырей Xiaomi остаются инновации, цифровая интеграция и доступная цена. Богатый опыт в сфере электроники позволяет бренду предлагать автомобили с продвинутыми системами управления, интеллектуальными интерфейсами и возможностями, которые особенно ценит молодая и технологичная аудитория.

Xiaomi уже не воспринимается как новичок или подражатель. Сегодня это амбициозный и уверенный игрок, формирующий новые стандарты в автомобильной индустрии и меняющий расстановку сил на глобальном уровне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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