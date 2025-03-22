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Конкурент Lexus и BMW: новый Aito M8 готов удивить россиян мощностью и экономичностью

1:53
Авто

На российском рынке скоро появится гибридный кроссовер Aito M8, который станет заметным событием в сегменте премиальных автомобилей с гибридной установкой. Продажи новинки стартуют под брендом Seres, а сама модель уже успела привлечь внимание благодаря впечатляющему техническому арсеналу.

Aito M9
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Aito M9

Силовая установка Aito M8 включает бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра (160 л. с.) и два электромотора: на 224 и 309 л. с. в совокупности это даёт кроссоверу внушительную мощность и динамику, сравнимую с более дорогими конкурентами.

Электрическая часть питается от батареи ёмкостью 36 кВт⋅ч, что позволяет автомобилю не только эффективно работать в гибридном режиме, но и двигаться на электротяге без участия ДВС на короткие расстояния — что особенно актуально для городских поездок.

В Китае стоимость Aito M8 составляет около 4,2 млн рублей в пересчёте по текущему курсу. Официальные цены для России пока не объявлены, но с учётом логистики и местных наценок ожидается более высокая стоимость.

Модель обещает привлечь российских покупателей благодаря современному дизайну, богатому оснащению и экономичности, обеспечиваемой гибридной системой. В условиях растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям, Aito M8 может стать достойной альтернативой существующим игрокам премиум-класса.

Выход новинки выглядит как своевременный шаг — особенно на фоне стремления многих автолюбителей перейти на более умные, экономичные и экологичные решения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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