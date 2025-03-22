Культовая Audi TT может вернуться — но вы её не узнаете

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Несмотря на завершение производства в 2023 году, культовая Audi TT может получить вторую жизнь. Об этом намекнул глава марки, подчеркнув, что спорткары остаются важной частью ДНК Audi.

Фото: Own work by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Audi TT

Прямого подтверждения возвращения модели пока нет, однако в компании ясно дают понять: если TT и вернётся, то в совершенно новом формате. Это будет не просто обновление прежнего дизайна, а полное переосмысление концепции компактного спортивного автомобиля с учётом современных трендов.

Сейчас Audi занимает выжидательную позицию, внимательно следит за развитием рынка и подбирает удачный момент для запуска. По одной из версий, возрождённый TT может получить электрическую платформу и стать частью новой линейки спортивных электромобилей.

Возвращение TT в будущем — это не просто жест в сторону ностальгии, а возможность соединить фирменную динамику Audi с технологиями завтрашнего дня.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

