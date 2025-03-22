Обкатка автомобиля — что скрывают автосалоны: правила, которые должен знать каждый

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Некоторые водители предпочитают подержанные автомобили: они стоят дешевле, и многие уже привыкли к особенностям "вторички". Другие выбирают новый автомобиль — надёжный, чистый, без истории предыдущих владельцев и скрытых дефектов. Но и у нового автомобиля есть свои нюансы, о которых важно помнить, особенно на начальном этапе эксплуатации.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Если машина только что сошла с конвейера и попала к вам из автосалона, необходимо бережно относиться к ней в период обкатки. Особенно это актуально для тех, кто ранее покупал только подержанные авто и впервые столкнулся с новым транспортом. Вот чего не стоит делать в первые полторы тысячи километров пробега:

Набирать высокую скорость

Даже если хочется прочувствовать мощность нового двигателя, стоит подождать. Не разгоняйтесь более 90 км/ч. Это позволит всем узлам и агрегатам "приработаться" без лишнего износа.

Перегружать автомобиль

Не забивайте багажник до отказа, не перевозите тяжёлые грузы и не ставьте ничего массивного на крышу. А уж тем более — не цепляйте прицеп. Новому автомобилю важно работать в щадящем режиме, без лишней нагрузки.

Оставлять машину без движения

Даже новая техника не любит длительного простоя. Если автомобиль простаивает неделями в гараже, это может негативно сказаться на состоянии аккумулятора, шин и других систем. Купили — ездите, хотя бы понемногу.

Правильная обкатка - залог надёжной и долгой службы автомобиля. И хотя новый транспорт избавит владельца от многих проблем, бережное отношение на старте — это инвестиция в его ресурс и вашу безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

