Меняем шины без ошибок: 5 вещей, которые должен знать каждый водитель весной

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Авто

С приближением весны многим автовладельцам в России предстоит переход с зимней резины на летнюю. При этом встаёт вопрос: изменится ли стоимость шиномонтажа в 2024 году и от чего она зависит?

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

По словам Николая Погуляева, владельца сети сервисных центров Fit Service, цена на шиномонтаж складывается из нескольких факторов. Влияют:

  • размер дисков,
  • тип резины,
  • класс автомобиля — будь то легковушка, кроссовер или минивэн.

Кроме того, стоимость зависит от региона: в разных городах тарифы на нормо-час могут существенно отличаться.

Важно помнить, что качественный шиномонтаж — это не просто замена шин, а залог безопасности на дороге. От правильной установки и балансировки напрямую зависит срок службы покрышек, а с учётом их высокой стоимости — это особенно актуально.

Современные автосервисы используют передовые технологии:

  • динамометрические ключи,
  • пневматические подъёмники,
  • высокоточное балансировочное оборудование.

В отличие от кустарных гаражных условий, такие сервисы обеспечивают более точную и надёжную работу.

Экономить на качественном шиномонтаже — не лучший выбор. Это не только влияет на безопасность пассажиров, но и позволяет сохранить резину в хорошем состоянии на более долгий срок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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