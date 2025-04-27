Проверка на трезвость каждый день: штрафы превращаются в технологии

С июля 2025 года в некоторых странах Европы вступят в силу новые жёсткие правила для тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Министерство инфраструктуры Италии предложило обязать нарушителей устанавливать в свои автомобили специальные устройства — алколокаторы.
Эти приборы не дадут завести машину, если уровень алкоголя в крови водителя превышает допустимую норму. Установка устройства будет обязательной для всех, кого поймают за вождением в состоянии опьянения. При этом оплатить установку придётся самому нарушителю, а производиться она должна исключительно в сертифицированной мастерской.
Срок действия алколокатора будет зависеть от степени нарушения: два года — при незначительном превышении нормы и три года — при серьёзном. В особо тяжёлых случаях устройство может остаться в машине и дольше.
Италия следует примеру Бельгии, где аналогичная практика применяется с 2010 года. За 10 лет там было установлено более двух тысяч алколокаторов. Нарушителям предлагался выбор: либо установка прибора, либо лишение водительских прав.
Так Европа делает ещё один шаг к повышению безопасности на дорогах — и снижению числа трагедий, связанных с пьянством за рулём.
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