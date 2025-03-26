Фара светит в никуда — как невидимая влага медленно выводит из строя электрику

Весной и осенью автомобилисты всё чаще замечают, как фары начинают "запотевать". Многие не придают этому значения — мол, само пройдёт. Но влага внутри оптики — это тревожный сигнал, за которым может скрываться не только нарушение герметичности, но и опасность для электрики, видимости и даже безопасности на дороге.
Тонкая плёнка воды на внутренней поверхности фары не так безобидна. Она указывает на то, что фара теряет герметичность.
А это может повлечь:
Если запотевание лёгкое и редкое — можно просушить фару феном (на низком режиме) или оставить машину на солнце. Но если влага возвращается снова и снова — это уже повод для визита в сервис. Чем раньше вы устраните проблему, тем меньше придётся платить за последствия.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). Её мощность может колебаться от единиц ватт (фара велосипеда) до нескольких киловатт (на локомотивах и речных судах).
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