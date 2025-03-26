Пил не алкоголь, а права всё равно сдуло — что может натворить обычная таблетка

Сегодня в России нет чёткого перечня лекарств, которые запрещено принимать перед тем, как сесть за руль. А между тем, даже самые привычные средства из домашней аптечки могут стать причиной проблем с законом — и не всегда очевидно, за что.
Как напомнил юрист Александр Хаминский, ещё в 2022 году Конституционный суд указал: нельзя наказывать водителя за приём лекарства, если оно не содержит алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Однако важная деталь — до сих пор не определено, какие именно препараты считаются опасными за рулём. Законодатели должны были составить официальный список, но с тех пор работа застопорилась, и ясности не прибавилось.
Пока конкретный перечень не утверждён, водителям приходится полагаться на здравый смысл. И вот здесь легко ошибиться.
По словам Хаминского, особенно осторожными нужно быть с:
Суды действительно не штрафуют водителей за приём "нейтральных" препаратов — но только если в организме нет следов веществ, которые попадают под действие КоАП. А вот если инспектор заподозрит вялость, заторможенность или запах спирта — поездка может закончиться не штрафом, а судом.
Вывод — прост: за рулём важна не только трезвость, но и ясность головы. Даже аптечка может поехать против вас.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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