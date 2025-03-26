Пил не алкоголь, а права всё равно сдуло — что может натворить обычная таблетка

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Сегодня в России нет чёткого перечня лекарств, которые запрещено принимать перед тем, как сесть за руль. А между тем, даже самые привычные средства из домашней аптечки могут стать причиной проблем с законом — и не всегда очевидно, за что.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Юридская "дыра" — и риски для водителей

Как напомнил юрист Александр Хаминский, ещё в 2022 году Конституционный суд указал: нельзя наказывать водителя за приём лекарства, если оно не содержит алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Однако важная деталь — до сих пор не определено, какие именно препараты считаются опасными за рулём. Законодатели должны были составить официальный список, но с тех пор работа застопорилась, и ясности не прибавилось.

Что нельзя принимать перед поездкой — даже если "всего капельку"

Пока конкретный перечень не утверждён, водителям приходится полагаться на здравый смысл. И вот здесь легко ошибиться.

По словам Хаминского, особенно осторожными нужно быть с:

Корвалолом и валокордином — содержат фенобарбитал

Афобазолом — может вызывать заторможенность

Корнем солодки — потенциально влияет на артериальное давление и внимание

Настойками и успокоительными — почти все на спирту

Суды действительно не штрафуют водителей за приём "нейтральных" препаратов — но только если в организме нет следов веществ, которые попадают под действие КоАП. А вот если инспектор заподозрит вялость, заторможенность или запах спирта — поездка может закончиться не штрафом, а судом.

Вывод — прост: за рулём важна не только трезвость, но и ясность головы. Даже аптечка может поехать против вас.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



