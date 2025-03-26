Поставил на передачу и пошёл — сценарий, который может закончиться эвакуатором

Многие водители по старинке игнорируют ручной тормоз, полагаясь исключительно на включенную передачу. Особенно это касается машин с механикой. Кажется удобно: поставил на "первую" — и ушёл. Но всё не так просто, предупреждает Игорь Савутин.
Если у вас автомат, достаточно перевести селектор в режим "P" — парковочный фиксатор механически блокирует колёса, и машина остаётся на месте. А вот с "механикой" приходится учитывать рельеф местности и состояние трансмиссии.
Со временем передачи фиксируются менее чётко: рычаг начинает "гулять", а двигатель — реагировать не сразу. Особенно это ощущается у машин с пробегом. Если трансмиссия работает нестабильно, положиться на передачу — всё равно что оставить машину "на авось".
Ручной тормоз — не просто кнопка или рычаг. Это важная страховка, которая может однажды спасти вас от серьёзных последствий.
Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
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