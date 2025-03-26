Поставил на передачу и пошёл — сценарий, который может закончиться эвакуатором

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Многие водители по старинке игнорируют ручной тормоз, полагаясь исключительно на включенную передачу. Особенно это касается машин с механикой. Кажется удобно: поставил на "первую" — и ушёл. Но всё не так просто, предупреждает Игорь Савутин.

Фото: Freepik by Drazen Zigic Девушка переключает передачу

Автомат — проще, механика — с нюансами

Если у вас автомат, достаточно перевести селектор в режим "P" — парковочный фиксатор механически блокирует колёса, и машина остаётся на месте. А вот с "механикой" приходится учитывать рельеф местности и состояние трансмиссии.

Как правильно парковаться с МКПП:

На подъёме — включайте первую передачу

На спуске — лучше выбрать заднюю

На ровной поверхности — можно любую, но при запуске двигателя обязательно переведите рычаг в нейтраль, чтобы не получить рывок и глохнущий мотор

Когда передача не спасёт

Со временем передачи фиксируются менее чётко: рычаг начинает "гулять", а двигатель — реагировать не сразу. Особенно это ощущается у машин с пробегом. Если трансмиссия работает нестабильно, положиться на передачу — всё равно что оставить машину "на авось".

Что делать, чтобы коробка служила дольше

Меняйте масло в трансмиссии согласно регламенту

Не забывайте о плановом обслуживании

Не перегружайте передачу "фиксацией" — ручник для этого и создан

Ручной тормоз — не просто кнопка или рычаг. Это важная страховка, которая может однажды спасти вас от серьёзных последствий.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.



