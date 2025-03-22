Сколько стоит не пить за рулём: Италия запускает новую технологию

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С 2025 года в Италии вступают в силу новые меры по обеспечению дорожной безопасности — водителям, ранее уличённым в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, придётся устанавливать в свои транспортные средства специальное устройство под названием "Alcolock".

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние проверка на алкотестер

Этот шаг является частью широкой правительственной инициативы по снижению числа аварий, связанных с употреблением алкоголя за рулём. Согласно данным итальянских властей, нарушения, связанные с пьянством за рулём, остаются одной из главных причин смертности на дорогах.

Что такое "Alcolock" и как он работает

"Alcolock" — это электронное устройство, встроенное в систему запуска автомобиля. Перед тем как запустить двигатель, водитель должен подуть в трубку, встроенную в устройство. Если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает установленный предел — а в данном случае он составляет абсолютный ноль — машина просто не заведётся.

Устройство действует как цифровой алкотестер, связанный напрямую с зажиганием, и обеспечивает физическую блокировку запуска двигателя. Это техническое решение призвано исключить любые возможности обойти систему и снова сесть за руль в нетрезвом виде.

Кому придётся устанавливать

Установка устройства обязательна только для тех, кто ранее уже был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Речь идёт не только о рецидивистах, но и о тех, кто впервые был уличён, особенно при высоком содержании алкоголя в крови. Срок обязательного использования Alcolock может быть определён судом или соответствующими административными органами.

Водитель, получивший предписание на установку устройства, не сможет пройти техосмотр или получить права повторно без подтверждения о монтаже и правильной работе системы.

Где можно установить и сколько это стоит

Установка возможна только в сертифицированных мастерских, которые прошли проверку и получили разрешение от Министерства инфраструктуры и транспорта. Стоимость самого устройства составляет около 1 300 евро. Однако существует возможность аренды — за примерно 100 евро в месяц, не считая расходов на установку, проверку и техобслуживание.

Кроме того, предусмотрены регулярные проверки правильности работы устройства и данных, зафиксированных системой. Alcolock сохраняет информацию о каждой попытке запуска двигателя и о результатах проверки на алкоголь — эти данные могут быть использованы как доказательство соблюдения предписаний.

Борьба с пьянством за рулём выходит на новый уровень

Италия идёт по пути других европейских стран, где подобные системы уже действуют. В некоторых странах ЕС устройства такого типа уже обязательны для определённых категорий водителей. Теперь и Италия решает усилить контроль, вводя не только санкции, но и превентивные технологические решения.

Alcolock призван не просто наказать водителя за прошлые нарушения, но и предотвратить новые случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии, делая дороги безопаснее для всех.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

