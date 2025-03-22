Сколько стоит не пить за рулём: Италия запускает новую технологию

С 2025 года в Италии вступают в силу новые меры по обеспечению дорожной безопасности — водителям, ранее уличённым в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, придётся устанавливать в свои транспортные средства специальное устройство под названием "Alcolock".
Этот шаг является частью широкой правительственной инициативы по снижению числа аварий, связанных с употреблением алкоголя за рулём. Согласно данным итальянских властей, нарушения, связанные с пьянством за рулём, остаются одной из главных причин смертности на дорогах.
"Alcolock" — это электронное устройство, встроенное в систему запуска автомобиля. Перед тем как запустить двигатель, водитель должен подуть в трубку, встроенную в устройство. Если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает установленный предел — а в данном случае он составляет абсолютный ноль — машина просто не заведётся.
Устройство действует как цифровой алкотестер, связанный напрямую с зажиганием, и обеспечивает физическую блокировку запуска двигателя. Это техническое решение призвано исключить любые возможности обойти систему и снова сесть за руль в нетрезвом виде.
Установка устройства обязательна только для тех, кто ранее уже был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Речь идёт не только о рецидивистах, но и о тех, кто впервые был уличён, особенно при высоком содержании алкоголя в крови. Срок обязательного использования Alcolock может быть определён судом или соответствующими административными органами.
Водитель, получивший предписание на установку устройства, не сможет пройти техосмотр или получить права повторно без подтверждения о монтаже и правильной работе системы.
Установка возможна только в сертифицированных мастерских, которые прошли проверку и получили разрешение от Министерства инфраструктуры и транспорта. Стоимость самого устройства составляет около 1 300 евро. Однако существует возможность аренды — за примерно 100 евро в месяц, не считая расходов на установку, проверку и техобслуживание.
Кроме того, предусмотрены регулярные проверки правильности работы устройства и данных, зафиксированных системой. Alcolock сохраняет информацию о каждой попытке запуска двигателя и о результатах проверки на алкоголь — эти данные могут быть использованы как доказательство соблюдения предписаний.
Италия идёт по пути других европейских стран, где подобные системы уже действуют. В некоторых странах ЕС устройства такого типа уже обязательны для определённых категорий водителей. Теперь и Италия решает усилить контроль, вводя не только санкции, но и превентивные технологические решения.
Alcolock призван не просто наказать водителя за прошлые нарушения, но и предотвратить новые случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии, делая дороги безопаснее для всех.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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