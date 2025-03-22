Стиг из Top Gear назвал хэтчбек, который едет как Porsche, но стоит в 100 раз дешевле

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Бен Коллинз, бывший Стиг из культового телешоу Top Gear, сделал неожиданное заявление: по его мнению, одним из самых недооценённых и при этом доступных автомобилей является не что иное, как Fiat 500. На своём YouTube-канале автогонщик рассказал, почему именно этот компактный хэтчбек заслуживает внимания, несмотря на свою скромную цену.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 2008 Fiat 500 1.4 Lounge by The Car Spy

"Тардис на колёсах": почему Fiat 500 удивляет

По словам Коллинза, Fiat 500 при своих миниатюрных внешних габаритах удивительно вместителен внутри. Он сравнил салон автомобиля с "Тардис" из "Доктора Кто" — мифической машиной времени, которая внутри гораздо больше, чем снаружи. Этот эффект достигается благодаря продуманной эргономике и высокому уровню обзорности, что делает автомобиль особенно удобным для городского движения и парковки.

Мощность, которую не ожидаешь

На первый взгляд может показаться, что маленький Fiat 500 не способен удивить динамикой. Однако под капотом у него скрывается 1,2-литровый двигатель, который, по словам Коллинза, даёт автомобилю бодрую и отзывчивую езду. Он даже сравнил ощущения от ускорения с Porsche 1959 года — классикой среди спорткаров. Хотя сравнение может показаться неожиданным, оно подчёркивает: Fiat 500 — не просто "глупенький хэтчбек", а машина с характером.

Надёжность и качество

Коллинз также отметил, что Fiat за последние годы серьёзно поработал над устранением проблем с программным обеспечением и технической надёжностью. В результате новые версии Fiat 500 стали гораздо более стабильными в эксплуатации, что делает их хорошим выбором не только для молодых водителей, но и для всех, кто ищет недорогой, но уверенный в себе городской автомобиль.

Цены, которые приятно удивляют

Одним из главных козырей Fiat 500 остаётся его цена. На вторичном рынке Великобритании такие машины можно найти по цене от 1 000 фунтов стерлингов — в зависимости от года выпуска, пробега и состояния. Даже более свежие модели стоят значительно дешевле большинства конкурентов, а расходы на обслуживание и страховку остаются минимальными.

Почему стоит прислушаться к мнению Стига

Бен Коллинз не просто бывший участник Top Gear. Он — профессиональный гонщик, каскадёр и человек, который протестировал сотни автомобилей самых разных марок и классов. Его мнение основано не на моде, а на опыте — и если он говорит, что Fiat 500 заслуживает места в списке культовых автомобилей, то стоит хотя бы присмотреться.

Уточнения

Стиг (англ. The Stig) — псевдоним, которым представляют пилота-испытателя автомобилей, участвующего в телепередаче Top Gear британской компании BBC.

