Стиг из Top Gear назвал хэтчбек, который едет как Porsche, но стоит в 100 раз дешевле

Бен Коллинз, бывший Стиг из культового телешоу Top Gear, сделал неожиданное заявление: по его мнению, одним из самых недооценённых и при этом доступных автомобилей является не что иное, как Fiat 500. На своём YouTube-канале автогонщик рассказал, почему именно этот компактный хэтчбек заслуживает внимания, несмотря на свою скромную цену.
По словам Коллинза, Fiat 500 при своих миниатюрных внешних габаритах удивительно вместителен внутри. Он сравнил салон автомобиля с "Тардис" из "Доктора Кто" — мифической машиной времени, которая внутри гораздо больше, чем снаружи. Этот эффект достигается благодаря продуманной эргономике и высокому уровню обзорности, что делает автомобиль особенно удобным для городского движения и парковки.
На первый взгляд может показаться, что маленький Fiat 500 не способен удивить динамикой. Однако под капотом у него скрывается 1,2-литровый двигатель, который, по словам Коллинза, даёт автомобилю бодрую и отзывчивую езду. Он даже сравнил ощущения от ускорения с Porsche 1959 года — классикой среди спорткаров. Хотя сравнение может показаться неожиданным, оно подчёркивает: Fiat 500 — не просто "глупенький хэтчбек", а машина с характером.
Коллинз также отметил, что Fiat за последние годы серьёзно поработал над устранением проблем с программным обеспечением и технической надёжностью. В результате новые версии Fiat 500 стали гораздо более стабильными в эксплуатации, что делает их хорошим выбором не только для молодых водителей, но и для всех, кто ищет недорогой, но уверенный в себе городской автомобиль.
Одним из главных козырей Fiat 500 остаётся его цена. На вторичном рынке Великобритании такие машины можно найти по цене от 1 000 фунтов стерлингов — в зависимости от года выпуска, пробега и состояния. Даже более свежие модели стоят значительно дешевле большинства конкурентов, а расходы на обслуживание и страховку остаются минимальными.
Бен Коллинз не просто бывший участник Top Gear. Он — профессиональный гонщик, каскадёр и человек, который протестировал сотни автомобилей самых разных марок и классов. Его мнение основано не на моде, а на опыте — и если он говорит, что Fiat 500 заслуживает места в списке культовых автомобилей, то стоит хотя бы присмотреться.
Стиг (англ. The Stig) — псевдоним, которым представляют пилота-испытателя автомобилей, участвующего в телепередаче Top Gear британской компании BBC.
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