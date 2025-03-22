Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров

Ducati представила ограниченную серию мотоцикла Panigale V4 Tricolore, отдав дань уважения итальянскому наследию и гоночным традициям марки. Разработанный совместно с Drudi Performance и Centro Stile Ducati, этот мотоцикл выделяется уникальной асимметричной окраской в цветах итальянского флага — белом, красном и зеленом, впервые дополненной клетчатым флагом в нижней части обтекателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Alessio Moscetti, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ducati Panigale V4

Производительность и технические характеристики

Panigale V4 Tricolore оснащен 1 103-кубовым двигателем Desmosedici Stradale, развивающим 216 л. с. при 13 500 об/мин. С установкой гоночной выхлопной системы Ducati Performance от Akrapovič мощность увеличивается до 228 л. с. Мотоцикл также получил пятиспицевые карбоновые диски, снижающие вес на 0,9 кг, и систему переднего тормоза Front Brake Pro с ребристыми тормозными дисками Brembo T-Drive и суппортами Hypure, заимствованными из чемпионата мира по супербайку.

Дополнительные особенности

В стандартную комплектацию входят сухое сцепление, регулируемые алюминиевые подножки, GPS-модуль, сиденье из алькантары и гоночное ветровое стекло. Также предусмотрены алюминиевая крышка топливного бака, воздуховоды тормозных суппортов, открытая карбоновая крышка сцепления и комплект для снятия номерного знака для трековых заездов. ​

Доступность и цена

Panigale V4 Tricolore выпущен ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров и будет доступен в США с апреля 2025 года по цене $58 000.

Уточнения

Ducati Motor Holding S.p.A. — итальянская компания по производству мотоциклов, штаб-квартира находится в районе Борго Панигале города Болонья.

