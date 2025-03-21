ТОП-5 легковушек, наиболее популярных среди женщин в СССР

Хотя в СССР автолюбительниц было заметно меньше, чем мужчин, женщины за рулём — были вовсе не редкость.
Представительницы прекрасного пола чаще всего выбирали машины компактные, надёжные и простые в управлении. Именно такие модели вызывали у них наибольшее доверие и симпатию. Представляем ТОП-5 легковушек, которые были особенно популярны среди женщин в Советском Союзе.
1. ЗАЗ-968А "Запорожец"
Маленький, манёвренный и доступный. Его легко было парковать, а управление не вызывало затруднений даже у начинающих водителей.
Часто становился первым автомобилем у женщин в СССР.
2. ВАЗ-2101 "Жигули" (Копейка)
Симпатичный внешний вид, лёгкое рулевое управление и надёжность. Универсальная городская машина, которую часто выбирали женщины-врачи, учителя, инженеры.
3. ВАЗ-2103
Более "нарядный" и солидный вариант, чем "Копейка", но такой же простой в управлении. Многие женщины ценили его за комфорт и улучшенную отделку салона.
4. Москвич-412
Просторный салон, хорошая обзорность и мягкая подвеска. Хотя он был немного больше и тяжелее, его ценили за устойчивость и надёжность.
5. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)
Универсал с вместительным багажником — отличное решение для женщин с семьёй.
Удобен для поездок на дачу и в магазины, нередко встречался у женщин в сельской местности.
Эти автомобили были популярны среди женщин в СССР благодаря своей доступности, надёжности, простоте управления и стильному дизайну.
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