ТОП-5 легковушек, наиболее популярных среди женщин в СССР

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Хотя в СССР автолюбительниц было заметно меньше, чем мужчин, женщины за рулём — были вовсе не редкость.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конаев, музей ретро-автомобилей, Иж-2125 Комби

Представительницы прекрасного пола чаще всего выбирали машины компактные, надёжные и простые в управлении. Именно такие модели вызывали у них наибольшее доверие и симпатию. Представляем ТОП-5 легковушек, которые были особенно популярны среди женщин в Советском Союзе.

1. ЗАЗ-968А "Запорожец"

Маленький, манёвренный и доступный. Его легко было парковать, а управление не вызывало затруднений даже у начинающих водителей.

Часто становился первым автомобилем у женщин в СССР.

2. ВАЗ-2101 "Жигули" (Копейка)

Симпатичный внешний вид, лёгкое рулевое управление и надёжность. Универсальная городская машина, которую часто выбирали женщины-врачи, учителя, инженеры.

3. ВАЗ-2103

Более "нарядный" и солидный вариант, чем "Копейка", но такой же простой в управлении. Многие женщины ценили его за комфорт и улучшенную отделку салона.

4. Москвич-412

Просторный салон, хорошая обзорность и мягкая подвеска. Хотя он был немного больше и тяжелее, его ценили за устойчивость и надёжность.

5. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)

Универсал с вместительным багажником — отличное решение для женщин с семьёй.

Удобен для поездок на дачу и в магазины, нередко встречался у женщин в сельской местности.

Эти автомобили были популярны среди женщин в СССР благодаря своей доступности, надёжности, простоте управления и стильному дизайну.