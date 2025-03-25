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Машину угнали, а налог пришёл — как не платить за авто, которого у вас уже нет

Авто

Если вашу машину угнали, это ещё не значит, что вместе с ней "уехали" и налоговые обязательства. Оказывается, платить транспортный налог за угнанное авто не нужно — но для этого важно правильно оформить ситуацию.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Налог можно не платить — но только официально

Юрист Ксения Зайцева пояснила, что налог на угнанный легковой автомобиль не начисляется. Однако, чтобы освободиться от него, необходимо пройти определённую процедуру. Начинается всё с постановления о возбуждении уголовного дела, которое оформляется в ОВД после официальной регистрации угона.

Как снять машину с учёта

Сделать это можно двумя способами: либо лично через ГАИ, либо онлайн через портал "Госуслуги". В интернете всё довольно просто — нужно зайти в раздел "Регистрация транспортных средств", на этапе "Кем вы являетесь" выбрать "Текущим или бывшим собственником ТС", выбрать нужное авто из списка и отметить, что хотите прекратить его учёт по причине угона (розыска).

Что дальше — шаг в налоговую

Следующим этапом становится налоговая инспекция. Туда нужно подать заявление о прекращении начисления транспортного налога и приложить копию постановления о возбуждении уголовного дела. На всё про всё у налоговиков есть максимум 30 дней.

А если машину не найдут

Если автомобиль останется в розыске, то повторно налог начислять не будут — даже через год или два. По сути, налог "замораживается" до тех пор, пока авто не найдётся. А если его не находят — и платить не придётся.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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