Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке

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2:28
Авто

С первыми тёплыми днями всё больше россиян отправляются в автопутешествия — за город, на дачу или просто сменить обстановку. Но весенние поездки коварны: переменчивая погода, ледяные участки, ямы и грязь могут быстро превратить дорогу в настоящую полосу препятствий. Чтобы не остаться один на один с поломкой посреди трассы, стоит заранее собрать "аварийный чемоданчик".

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Запаска и всё, что к ней прилагается

Начать стоит с запасного колеса — подойдёт как полноразмерная "запаска", так и "докатка". Главное — чтобы была в рабочем состоянии. Не забудьте про домкрат, баллонный ключ и насос. Лучше — компрессор с манометром и металлическими деталями: он надёжнее и дольше живёт.

Мини-гараж в багажнике

Набор отверток (крестовых и плоских), ключей и даже скотч с верёвкой — всё это может спасти в случае мелких поломок. Иногда достаточно просто подкрутить, поджать или привязать, чтобы доехать до сервиса.

Когда аккумулятор сказал "пока"

Пусковые провода длиной от 3 метров помогут завести мотор в холод или после долгой стоянки. А если где-то найдётся розетка — пригодится портативное зарядное устройство.

Свет есть — дорога есть

Фары часто перегорают в самый неподходящий момент. Галогенки служат до 3 лет, ксенон — около 4, светодиоды — до 7. Но в дальнюю поездку лучше взять комплект запасных ламп.

Технические жидкости — по капле спасения

Канистра масла, немного антифриза и тормозной жидкости — и вы готовы к любому сюрпризу под капотом. Главное — не мешать жидкости разных марок.

Стеклоомывайка — герой весны

Грязь, лужи, реагенты на дороге — стекло быстро теряет обзор. Полный баллон в багажнике избавит от паники, когда бачок пустеет посреди трассы.

Безопасность — в приоритете

Буксировочный трос спасёт, если застрянете в грязи или на просёлке. Аптечка — на случай недомогания или травмы, огнетушитель — при первых признаках возгорания. Только не забывайте проверять срок годности: у порошковых моделей — 5 лет, у углекислотных — каждый год.

Весеннее путешествие может быть лёгким и приятным — если вы заранее подумали не только о маршруте, но и о безопасности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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