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Эти машины проехали больше миллиона — но капремонт им не понадобился

Авто

Миллион километров — звучит как фантастика для обычной легковушки, но такие рекорды действительно существуют. В то время как фуры стабильно "набирают" миллионные пробеги, для легковых автомобилей это скорее исключение, чем правило. Тем не менее, несколько автомобилей прославились именно благодаря фантастической надёжности своих двигателей — без капремонта, с минимальными вмешательствами. Вот самые выдающиеся рекордсмены.

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Volvo P1800 — абсолютный чемпион

Легендарный Volvo P1800 1966 года стал рекордсменом благодаря своему владельцу Ирву Гордону. За 44 года он проехал более 4,8 млн км на одном моторе без капремонта. Машина использовалась каждый день, и в 1998 году попала в Книгу рекордов Гиннеса. Это мировой рекорд среди легковых авто.

Mercedes 240D — дизель, который не сдаётся

Mercedes 240D 1976 года с пробегом почти 4,6 млн км теперь украшает музей бренда в Штутгарте. Владелец Пол Харман обслуживал автомобиль по расписанию: масло менялось каждые 5 тыс. км, а капитального ремонта двигатель так и не увидел. Из серьёзного — только замена цепи ГРМ и резиновых уплотнений на 900 тыс. км.

Volkswagen Beetle — скромный герой

Volkswagen Beetle 1963 года, принадлежавший Альберту Клейну, преодолел 2,3 млн км. Двигатель при этом ни разу не вскрывался для капитального ремонта. Ключ к успеху — бережная эксплуатация и строгое соблюдение сроков обслуживания. Машина была внесена в Книгу рекордов Гиннеса в 1993 году.

Lincoln Town Car — благодаря гарантии

Lincoln Town Car 1983 года, принадлежавший Чету Белилю, преодолел 2,1 млн км. Он обслуживался исключительно у официального дилера по пожизненной гарантии. Двигатель V8 на 5,0 литров не подводил — а вот коробке передач однажды потребовался серьёзный ремонт.

BMW 325i — испытания на прочность

Даже BMW 325i оказался в числе миллионников. Автомобиль использовался компанией Mobil Oil для стендовых испытаний и прошёл 1,6 млн км. Машина непрерывно работала в течение четырёх лет, с имитацией реального движения на скорости 137 км/ч. После разборки двигателя инженеры удивились: мотор был как новый.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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